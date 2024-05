Was sind PFAS / PFC?

Laut dem Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz steht PFAS für Per- und polyfluorierte Chemikalien. Sie werden auch als PFC bezeichnet - als per- und polyfluorierte Chemikalien.

Sie werden unter anderem zur Herstellung von atmungsaktiver Sportkleidung und in der Papierindustrie zur Herstellung von schmutz-, fett- und wasserabweisenden Papieren verwendet, wie etwa Einmalverpackungen von Fertiggerichten, außerdem in Feuerlöschmitteln. Die Chemikalien breiten sich schnell im Boden und in Gewässern aus. Einmal in die Umwelt gelangt, bauen sie sich kaum ab. Einige der Verbindungen stören den Hormonhaushalt und gelten als krebserregend.