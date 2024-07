Nach einer Aktion von Klimaaktivisten war am Morgen der Frankfurter Flughafen für den Betrieb gesperrt. Inzwischen läuft der Verkehr wieder. Flüge wurden teils nach Stuttgart umgeleitet.

Der Flugverkehr am größten deutschen Airport in Frankfurt am Main ist am Donnerstagmorgen nach einer Störaktion von Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation" wieder aufgenommen worden. Starts und Landungen fänden wieder statt, sagte ein Flughafen-Sprecher.

Laut Bundespolizei waren mehrere Demonstranten am frühen Morgen in das Gelände eingedrungen. Während eine Person am Zaun hängengeblieben war, konnten sieben weitere am frühen Morgen in den Sicherheitsbereich vordringen und sich an den beiden zentralen Start- und Landebahnen festkleben, sagte ein Bundespolizeisprecher. Acht Menschen seien von der Polizei festgesetzt worden.

Reibungsloser Betrieb am Flughafen Stuttgart

Am Flughafen Stuttgart ist der Reiseverkehr am ersten Tag der Sommerferien in Baden-Württemberg gut angelaufen. Eine Sprecherin sagte dem SWR, der Betrieb laufe reibungslos. Aufgrund der Störaktion in Frankfurt seien einige Flugzeuge nach Stuttgart umgeleitet worden, die eigentlich in Frankfurt hätten landen soll. Dies sei aber nichts Ungewöhnliches. Bei Gewittern werde das auch gemacht, so die Sprecherin.