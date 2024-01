Flughafen Stuttgart: 8,4 Millionen Fluggäste in 2023

per Mail teilen

Der Flughafen Stuttgart verzeichnete im Jahr 2023 insgesamt 8,4 Millionen Fluggäste, wie vorläufige Zahlen der Flughafen-GmbH ergeben. Das seien über 20 Prozent Passagiere mehr als im Jahr 2022.

Am Flughafen Stuttgart wurden im vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen der Flughafen Stuttgart GmbH insgesamt 8.447.406 Passagiere gezählt. Das sei ein Plus von 20,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2022: 6.997.032 Fluggäste), wie die GmbH am Freitag mitteilte.

Stuttgarter Airport: Auch mehr Flugbewegungen als 2022

Die Zahl der Flugbewegungen lag den Angaben zufolge 2023 bei 92.094 Starts und Landungen, auch hier sei dies ein Plus, und zwar von 7,3 Prozent im Vergleich zu 2022 (85.822 Flugbewegungen).

Flughafen-GmbH: Eigene Prognose erfüllt

Damit habe der Stuttgarter Flughafen seine Prognose von rund 8,3 Millionen Fluggästen recht genau erreicht, sagte Ulrich Heppe, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH. Vor allem durch die starken Sommermonate habe der Flughafen profitiert - und hier sei alles "so reibungslos verlaufen, wie es im Luftverkehr zuletzt leider nicht mehr selbstverständlich" gewesen sei.

Auch im kommenden Geschäftsjahr rechnet die Stuttgart Flughafen GmbH wieder mit einer steigenden Nachfrage und erneut mehr Starts und Landungen.