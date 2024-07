Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

7:34 Uhr Bidens Rede an die Nation: "Zeit, die Fackel weiterzureichen" US-Präsident Joe Biden hat seine seit Tagen erwartete Rede an die Nation gehalten. Darin hat er begründet, warum er nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren will. "Ich habe entschieden, dass es der beste Weg nach vorn ist, die Fackel an eine neue Generation weiterzureichen", sagte der 81-Jährige. Dies sei der beste Weg, um die Nation zu einen. Biden betonte in seiner Rede die Bedeutung der Demokratie. Die Nation stehe vor einer entscheidenden Wahl zwischen Hoffnung und Hass. Biden zu Rückzug "Verteidigung der Demokratie wichtiger als Titel" US-Präsident Biden hat in einer Rede seine Gründe für den Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur genannt. Die Verteidigung der Demokratie sei wichtiger als jeder Titel, sagte … Sendung am Do. , 25.7.2024 3:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:26 Uhr Mehrere Brände in der Nacht in Karlsruhe - Ermittlungen laufen Auch in Karlsruhe hat es in der vergangenen Nacht gebrannt - und das gleich mehrmals und alle Brände waren im Stadtteil Waldstadt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, brach an einer Waldorfschule in den frühen Morgenstunden aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer aus. Hier sei ein Gewächshaus abgebrannt, das Schulgebäude sei nicht betroffen gewesen. Die Polizei geht von einem hohen Schaden aus. Es gab keine Verletzten. Ebenfalls in Waldstadt gerieten laut Polizeisprecher zwei Mülleimer in Brand. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, sei bisher nicht bekannt. Der Sprecher machte zunächst keine Angaben, ob es sich um Brandstiftung handle. Drei Brände in einer Nacht seien zwar sehr ungewöhnlich, sagte der Polizeisprecher: "Es kann aber alles auch ein Riesenzufall sein". Die Ermittlungen der Polizei laufen.

7:17 Uhr Update: Ein Mensch bei Brand in Altstadt von Konstanz schwer verletzt Wir schauen nochmal nach Konstanz: Bei dem Brand in der Altstadt ist ein Mensch schwer verletzt worden. 16 Menschen erlitten zudem leichte Rauchgasvergiftungen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Der Brand sei in den frühen Morgenstunden in einem Haus ausgebrochen, das teils gewerblich und teils als Wohnraum genutzt werde. Mehrere angrenzende Gebäude wurden ebenfalls evakuiert. Die Sprecherin machte keine Angaben dazu, wie viele Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten. Anwohnerinnen und Anwohner wurden über die Warn-App NINA wegen des Rauchs dazu aufgerufen, Fenstern und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen abzuschalten. Die Löscharbeiten dauern an. Warum das Feuer ausgebrochen war, blieb zunächst unklar.

7:08 Uhr Strategiepapier: Deutsche Bahn will Strecken ausdünnen Die Deutsche Bahn will mehrere ihrer Zugverbindungen ausdünnen. Das geht aus einem Strategiepapier des Konzerns hervor, über das mehrere Medien berichten. Die Deutsche Bahn nimmt demnach vor allem ICE- und IC-Strecken ins Visier. Im Fernverkehr werde so auf die schrumpfende Pendlerzahl und die Konkurrenz des Deutschlandtickets reagiert. Dort, wo viel Betrieb sei, könnten Hauptrouten aber zum Halbstundentakt erweitert werden. Welche Strecken betroffen sein könnten, ist noch nicht bekannt. In dem Strategiepapier werden außerdem weitere Preiserhöhungen angedeutet. Sendung am Do. , 25.7.2024 1:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:54 Uhr Kreis Lörrach erlässt Maßnahmen zum Japankäfer Dieser Schädling mischt aktuell die Grenzregion zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz auf: Der Japankäfer hat sich im Stadtgebiet von Basel weiter ausgebreitet. Eine neue Fundstelle liegt nur rund einen Kilometer von deutschem Gebiet entfernt. Der Käfer gilt als Schädling und befällt beispielsweise Apfelbäume, Ahorn und auch Weinreben. Das Landratsamt Lörrach hat nun Maßnahmen für Privatpersonen und Betriebe erlassen. Ob Inhaber von Baumschulen, Gartenbauunternehmen oder von Hausmeisterdiensten: Sind die Betriebe oder Kundinnen und Kunden in der "Pufferzone" im Landkreis Lörrach, so sind sie alle von den Maßnahmen betroffen. Denn aus der sogenannten Pufferzone, die sich fünf Kilometer um die Fundstellen erstreckt, darf keine Erde und kein Grünschnitt in andere Zonen gebracht werden. Lösungen, wohin die Betriebe ihre großen Mengen an Abfall bringen sollen, gibt es bislang nicht. Deshalb werden sie oft auf dem Betriebsgelände gesammelt. Der Pflanzenschutzdienst informiert erneut, dass es sich um einen sehr gefährlichen Schädling handelt, dessen Ausbreitung unbedingt gestoppt werden muss. Sendung am Do. , 25.7.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:42 Uhr Seit 20 Jahren ehrenamtlich: Wie ein Schwarzwald-Dorf sein Freibad offen hält Von der Hebamme bis zum Zimmermann, vom Teenager bis zur Rentnerin: Zahlreiche Einwohner aus Tannheimer im Schwarzwald-Baar-Kreis leisten seit vielen Jahren tausende Stunden ehrenamtlicher Arbeit. So auch in diesem Sommer. Warum? Weil ihnen ihr Freibad so sehr am Herzen liegt, dass sie es erfolgreich betreiben. Vor 20 Jahren stand das Bad vor dem Aus - doch dann kam alles anders. Wie der Alltag in dem Freibad aussieht, haben wir im Video für euch zusammengefasst:

6:35 Uhr So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Heute herrscht insgesamt angenehmes Sommerwetter mit viel Sonne und wenigen Wolken. Der Wind weht meistens nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 28 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40,2 MB | MP4)

6:25 Uhr Flugverkehr in Frankfurt wegen Klimaaktivisten eingestellt Und das am ersten Sommerferien-Tag in Baden-Württemberg: Wegen einer Aktion von Klimaaktivisten ist der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen vorläufig eingestellt worden. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Mehrere Demonstranten waren am frühen Morgen auf das Gelände des Flughafens eingedrungen und hatten sich festgeklebt. Wir halten euch hier im Ticker auf dem Laufenden, wie es mit dem Flugverkehr dort weitergeht.

6:17 Uhr Erster Zwischenstand zur Riedbahn-Sperrung Seit wenigen Tagen kommt es wegen Sanierungsarbeiten auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim zu erheblichen Einschränkungen für Fahrgäste. Der Ersatzverkehr ist aus Sicht der Bahn aber stabil angelaufen. Die Umleitungs- und Ersatzkonzepte funktionierten gut, teilte der Konzern vor der Bekanntgabe Geschäftsbilanz zum ersten Halbjahr mit. "Täglich sind bis zu 16.000 Reisende im Ersatzverkehr unterwegs." Der Einsatz von rund 150 neuen Ersatzbussen laufe reibungslos, der Nah- und Fernverkehr über die Umleitungsstrecken stabil, hieß es weiter. Die Bauarbeiten lägen im Plan, allerdings haben diese auch erst vor zehn Tagen begonnen. In den ersten Tagen seien Lärmschutzwände gesetzt sowie Oberleitungen abgebaut und die ersten Gleise erneuert worden. Bis zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember soll die Modernisierung abgeschlossen sein. Bis dahin ist der Abschnitt gesperrt. Seid ihr seit der Sperrung mal auf der Strecke unterwegs gewesen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt uns gerne an newsticker-bw@SWR.de.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) will heute den Jahresbericht zur Lebenmittel- und Futtermittelüberwachung sowie zur Bilanz des Ökomonitorings 2023 vorstellen. Die Pressekonferenz beginnt um 10 Uhr. Vor dem Amtsgericht Karlsruhe muss sich heute ein Angeklagter verantworten, weil er in der Corona-Zeit mehr als 5.600 medizinische Schutzmasken verkauft haben soll, die seinem Arbeitgeber gehörten. Dabei soll ein Schaden von mehr als 800.000 Euro entstanden sein. Können Kunden von Online-Sportwettenanbietern ihre Einsätze zurückverlangen, wenn das Unternehmen über keine Genehmigung nach dem Glücksspielstaatsvertrag verfügt? Darüber soll der Bundesgerichtshof in Karlsruhe heute entscheiden.

6:01 Uhr Feuer in Konstanz: Eine Person schwer verletzt In den frühen Morgenstunden ist in der Konstanzer Altstadt ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt, so die Deutsche Presse-Agentur. Weitere Betroffene erlitten demnach leichte Rauchgasvergiftungen. Wie die Polizei dem SWR mitteilte, handelt es sich um ein Ladengeschäft mit Wohnungen - auch ein Möbelhaus sei betroffen. "Es brennt - und zwar heftig", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens konnte er noch keine Angaben machen. Über die Warn-App NINA wurden Anwohnerinnen und Anwohner wegen der Rauchentwicklung zudem dazu aufgerufen, Fenstern und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen abzuschalten. Konstanz Ladengeschäft mit Wohnungen evakuiert Feuer in Altstadt von Konstanz: Ein Mensch schwer verletzt In Konstanz ist ein Feuer ausgebrochen. Wegen des Brandes in der Altstadt wurden laut Polizei angrenzende Gebäude evakuiert. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg