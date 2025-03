Die aktuelle Wetterlage in Baden-Württemberg bringt auch Saharastaub mit sich. Angst muss man keine haben - Asthmatiker und Autoliebhaber sollten aber Folgendes beachten.

Viele Menschen in Baden-Württemberg freuen sich diese Woche über viel Sonne und milde Temperaturen. Die aktuelle Wetterlage bringt aber noch ein weiteres Phänomen mit sich: Saharastaub! Wie SWR-Wetterexperte Gernot Schütz vorhersagt, liegt vor allem am Freitag viel Sand in der Luft - und auch wenn der Himmel wohl nicht so dunkel wird, wie man es schon erlebt hat, mag es der ein oder andere merken. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen:

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärt, wird der Saharasand durch bodennahe Winde aufgewirbelt und landet dementsprechend in der Atmosphäre. Je nach Gewicht der Partikel und Zustand der Luftschichten wird der Staub in Höhen von zwei bis sieben Kilometern über der Erde transportiert und fällt schließlich ab. Das kann aufgrund von Niederschlag sein, dem sogenannten Blutregen, oder eben weil die Sandkörner aufgrund der Schwerkraft herabfallen.

Nach Messungen des DWD ist der Saharastaub im Süden Deutschlands etwa 60 Tage im Jahr unterwegs. Allerdings wird er zum Großteil kaum wahrgenommen, da die "Staubdichte" nicht groß genug ist oder die Partikel nicht einmal den Boden erreichen. Spektakuläre rote Himmelsfärbungen, wie sie zum Beispiel im März 2022 aufgetreten waren, gebe es rund alle zehn Jahre.

Im März 2022 färbte Saharastaub den Himmel über dem Rheintal im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald leuchtend rot. So intensiv sind Saharastaubereignisse laut Deutschem Wetterdienst (DWD) alle zehn Jahre. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Kein Grund zur Beunruhigung: Saharastaub ist nicht giftig! Unter anderem besteht er aus Quarz, Ton, Rost, Gips und vielen klitzekleinen Bestandteilen - darunter auch oxidiertes Magnesium und Phosphor. Allesamt an sich unproblematisch, allerdings bilden sich daraus sehr viele kleine Partikel. Auch wenn diese einen kleineren Durchmesser als 2,5 Mikrometer haben, können sie die Lunge belasten, wenn man sie über lange Zeit einatmet. Wenn man also Asthma-Beschwerden hat, mit Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen kämpft oder nicht gerade Feinstaub-erprobt ist, kann es zu Beeinträchtigungen kommen.

Laut DWD treten in Südeuropa deutlich häufiger Saharastaubereignisse auf und es gibt Hinweise auf eine höhere Sterblichkeit nach solchen Episoden. Gefährlicher ist allerdings der industrielle Feinstaub, der zum Beispiel durch Auto-Abgase oder Rauch aus Schornsteinen entsteht.

Dasselbe gilt hier: Laut Bundesverband der Pneumologen ist Saharastaub für gesunde Menschen eher unproblematisch, von daher kann man ohne weiteres joggen, Fahrrad fahren oder ähnliches.

Menschen mit Atemwegsproblemen oder -erkrankungen und Allergien sollten die Aktivitäten allerdings nach drinnen verlegen. Der Deutsche Allergie- und Asthmabund erklärt, dass sich die Feinstaubpartikel zusätzlich mit Pollen in der Luft verbinden und somit zu stärkeren allergischen Reaktionen führen können.

Forschungen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben ergeben, dass die Verschmutzung von Solaranlagen durch Saharastaub die Stromproduktion um zehn bis 20 Prozent sinken lässt. KIT-Meteorologe Dr. Bernhard Vogel sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk, dass das in Deutschland im Frühjahr und im Sommer für vier Tage pro Monat gilt - in manchen Jahren bis zu neun Tage. Mit der richtigen Reinigung gewinnen die Module allerdings bis zu 95 Prozent ihrer Leistung wieder zurück.

Die Wüstenwinde bringen nur Staub und Dreck aus der Sahara? Von wegen! Vor allem für den karibischen Raum und den südamerikanischen Regenwald ist der Saharastaub laut DWD ein wichtiger Mineraldünger. Die Böden in diesen Regionen sind typischerweise arm an Nährstoffen und diese werden mit dem Saharastaub quasi nachgereicht.

Für Mitteleuropa ist der Düngeeffekt aber gering, weswegen wir uns hier doch eher über verschmutzte Autos und Fenster beschweren können. Apropos …

Ein Saharastaubereignis dauert normalerweise einige Stunden an - manchmal kann es auch über mehrere Tage gehen, wenn die Wüstenwinde weiter fleißig Staub aufwirbeln und sich die Strömungssituation nicht verändert.

Waschstraße gegen Saharastaub picture-alliance / Reportdienste Pressebildagentur ULMER | ulmer Nach Saharastaub empfehlen die Experten des ADAC unbedingt eine Fahrt in die Waschstraße. Denn um das Fahrzeug und vor allem den Lack schonend zu entfernen, braucht es leider viel Wasser. Sonst drohen Kratzer. Nach der Wäsche sollten auch verdeckte Metallflächen mit Hilfe von Wasser und einem Mikrofasertuch nachgearbeitet werden. Ein besonderer Tipp: Inspiziert und tauscht in diesem Zusammenhang auch den Innenraum- oder Pollenfilter, denn dort hat sich sicher etwas von dem feinen Staub abgesetzt.

Wer also sein Auto waschen oder seine Fenster putzen will, sollte einfach ein paar Tage warten, bis sich das Phänomen gelegt hat. Wer während eines Saharastaubereignisses Kehrwoche hat, muss einfach darauf hoffen, dass möglichst wenige Sandkörner den Boden im Ländle erreichen.