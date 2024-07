Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

9:58 Uhr Studentinnen entwickeln Mischanlage für Aperol-Spritz Der berühmte Erfindergeist von Baden-Württemberg hat wieder zugeschlagen: Für ihre Bachelorarbeit haben zwei Elektrotechnik-Studentinnen am Campus Künzelsau (Hohenlohekreis) der Hochschule Heilbronn eine Anlage gebaut, die aus Sekt, Aperol und Sprudel den perfekten Aperol Spritz mischen soll. Der von Lara Dierolf und Sofie-Marie Wacker entwickelte Apparat vereint sozusagen Studentenleben und Studieninhalte. Bei der Entwicklung der Anlage haben die beiden Studentinnen alle Disziplinen ihres Studiengangs kombiniert und das Gelernte selbst praktisch umgesetzt - von der Konzeption über die Programmierung bis hin zur Fertigung. Sie wollten eine praxisorientierte Abschlussarbeit entwickeln, um die gelernte Theorie auch umzusetzen. Nun können sie ihren Lieblingsdrink bei der Absolventenfeier genießen, ohne dabei selbst hinter der Bar stehen zu müssen. Künzelsau Sekt, Aperol und Sprudel im optimalen Verhältnis Innovation am Campus Künzelsau: Studentinnen entwickeln Mischanlage für Aperol Spritz Zwei Elektrotechnik-Studentinnen am Hochschulcampus Künzelsau haben als Projektarbeit eine Anlage entwickelt, die den perfekten Aperol mischen soll. Da trifft Praxis auf Theorie. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

9:55 Uhr Japankäfer: Schädling kommt Deutschland immer näher Landwirtinnen und Landwirte müssen tapfer sein, denn nicht nur die Schweinepest stellt für so manchen Betrieb eine Gefahr dar: Der Japankäfer kommt Deutschland immer näher. Nach weiteren Funden des gefräßigen Japankäfers in der Schweiz nahe der deutschen Grenze hat der baden-württembergische Nachbarlandkreis Lörrach seine Schutzmaßnahmen ausgeweitet. Die Funde sind zuletzt so nahe an die Grenze herangerückt, dass der Landkreis nun erstmals in Deutschland zum Schutz eine sogenannte Befallszone eingerichtet hat, wie das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) in Karlsruhe mitteilte. Die Tiere fallen über Obstplantagen, Weinberge, Wälder, Grünanlagen und Gärten her und fressen bei mehr als 300 Pflanzenarten alles kahl. Natürliche Feinde hierzulande gibt es keine. Um eine Ansiedlung in Deutschland zu verhindern, sollen Menschen verdächtige Käferfunde dem zuständigen Pflanzenschutzdienst melden.

9:45 Uhr Kritik an Bundesregierung wegen teurer Dienstreisen zu EM-Spielen Wenn wir gerade schon bei der Politik sind: Für Reisen von Mitgliedern der Bundesregierung sind während der Fußball-Europameisterschaft Kosten von über einer halben Million Euro entstanden. Das geht aus der Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Die teuerste der insgesamt sechs Flugreisen ging demnach von Berlin nach Stuttgart und zurück. Allein diese Reise zur Partie Deutschland gegen Ungarn am 19. Juni soll rund 114.000 Euro gekostet haben. In der Kritik stehen deshalb neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Sören Pellmann, Linken-Gruppenvorsitzender im Bundestag, kritisierte die hohen Kosten scharf: "Wer für sechs angebliche Dienstreisen Kosten von über einer halben Million Euro verursacht, ist entweder völlig verantwortungslos oder endgültig abgehoben." Die Flugbereitschaft dürfe nicht "die alternative Reisemöglichkeit für ein abendliches Unterhaltungsprogramm der Bundesregierung sein", betonte er. Stuttgart Für mehr als 500.000 Euro geflogen Hohe Flugkosten der Bundesregierung zur Fußball-EM - Teuerste Dienstreise nach Stuttgart Die Bundesregierung soll für viel Geld zu Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM geflogen sein. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums hervor. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

9:21 Uhr FDP-Fraktionschef will BW mit CDU regieren Wer wird der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg? Ginge es nach dem Fraktionschef der FDP im Land, Hans-Ulrich Rülke, dann sollte Manuel Hagel (CDU) der Nachfolger von Winfried Kretschmann (Grüne) werden. Obwohl Hagel erst 36 Jahre alt ist, traue er ihm zu, das Land zu führen, sagte Rülke im Sommerinterview mit SWR Aktuell. Auch für die FDP wäre Hagel "ein guter und verlässlicher Partner", schätzt der 62-Jährige. Der große Altersunterschied scheint für Rülke also kein Problem zu sein - immerhin könnte seine FDP nach 13 Jahren Opposition wieder als "Juniorpartner" mitregieren. Eine Neuauflage von Grün-Schwarz hält Rülke wohl nicht für wahrscheinlich - auch wenn Cem Özdemir als Spitzenkandidat für die Grünen ins Rennen gehen sollte. "Eine Deutschland-Koalition ist je nach Wahlergebnis eine realistische Option", so der FDP-Fraktionschef. Gemeint ist damit eine Dreierkoalition aus CDU (schwarz), SPD (rot) und FDP (gelb/gold). Stuttgart SWR-Sommerinterview BW-FDP-Fraktionschef Rülke macht CDU Avancen: "Hagel kann das Land führen" Seit 13 Jahren verharrt die FDP in BW in der Opposition. Ihr Spitzenkandidat Rülke will die Liberalen nun unbedingt wieder an die Macht führen. Dafür macht er der CDU Avancen. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW

8:43 Uhr Analyse der Bosch-Pläne: "Wird den Standort stärken, aber nicht die Arbeitsplätze" Bosch will sich im Geschäft mit Wärmepumpen und Klimageräten weltweit besser aufstellen - und nimmt dafür Milliarden in die Hand. Wie die Unternehmensgruppe aus Gerlingen bei Stuttgart mitteilte, ist geplant, das Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungsgeschäft für Wohn- und kleine Gewerbegebäude vom US-amerikanischen Gebäudetechnik-Konzern Johnson Controls zu übernehmen. SWR-Wirtschaftsexpertin Tina Fuchs erklärt, was das für die Zukunft von Bosch insgesamt bedeuten könnte: Video herunterladen (24,4 MB | MP4)

8:28 Uhr Sprengung von Geldautomaten in BW: Urteil erwartet Im bayerischen Bamberg wird heute das Urteil gegen eine mutmaßliche Geldautomatensprengerbande erwartet. Laut Staatsanwaltschaft wird den 15 Männern aus den Niederlanden und Belgien vorgeworfen, zwischen 2021 und 2023 insgesamt 30 Geldautomaten gesprengt und dabei mehr als 3,3 Millionen Euro erbeutet zu haben. Die Taten fanden überwiegend in Bayern und Baden-Württemberg statt. Die Tatorte in Baden-Württemberg reichen von Aalen (Ostalbkreis) über Heidelberg-Rohrbach, Mannheim-Feudenheim, Möckmühl-Züttlingen und Bad Rappenau-Bonfeld (beides Kreis Heilbronn) bis nach Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) und Bretzfeld-Schwabbach (Hohenlohekreis). Die von den Niederlanden aus agierende Bande soll bei Nacht und in wechselnder Besetzung agiert haben. Als Fluchtwagen soll ein 600 PS starker Audi RS6 eingesetzt worden sein. Der Schaden durch die Sprengungen wird auf mehr als 5,5 Millionen Euro geschätzt. Heilbronn-Franken Einige Taten auch in Heilbronn-Franken Teils mehrjährige Haftstrafen für Geldautomatensprenger Das Landgericht Bamberg hat 15 Angeklagte zu Freiheitsstrafen verurteilt. 30 Geldautomaten sollen sie bundesweit gesprengt haben, auch in Heilbronn-Franken. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

8:13 Uhr Bundesinnenministerium verbietet extremistischen Moscheeverein Das Bundesinnenministerium (BMI) hat heute das "Islamische Zentrum Hamburg e.V." (IZH) mit seinen bundesweiten Teilorganisationen verboten. Seit den frühen Morgenstunden finden deshalb in mehreren Bundesländern Razzien statt. Wie das Ministerium mitteilt, handelt es sich bei dem Verein um eine extremistische Organisation des Islamismus, die verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Das IZH gilt als wichtiges Propagandazentrum des iranischen Regimes in Europa. Der Hamburger Verfassungsschutz beobachtet es schon seit Anfang der 1990er-Jahre. Unter das Verbot fallen demnach auch mehrere Teilorganisationen des IZH in weiteren Bundesländern, deren Vermögen nun beschlagnahmt wird. Zu diesem Zweck sowie zur Aufklärung möglicher weiterer Strukturen werden aktuell 53 Objekte in Hamburg, Bremen, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern durchsucht. Razzien bei der nun verbotenen islamistischen Organisation hatte es bereits im November vergangenen Jahres gegeben - damals wurde auch ein Objekt in Stuttgart durchsucht. Sendung am Mi. , 24.7.2024 7:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

7:39 Uhr Reutlinger Kreisklinik ohne Strom: Rettungswagen umgeleitet Das Reutlinger Klinikum am Steinenberg war gestern Abend zwei Stunden lang im Notstrombetrieb. Weil auch die Notaufnahme in dieser Zeit geschlossen werden musste, brachten Rettungsdienste Notfall-Patienten zu umliegenden Kliniken. Wie die Klinik mitteilt, war es zu einem Defekt im Stromkreislauf gekommen, als Mitarbeiter der Reutlinger Stadtwerke einen Stromwandler in der Klinik erneuern wollten. Dadurch fielen auch wichtige medizinische Geräte aus. Erst nachdem sie alle Systeme neugestartet hatten, konnte das Krankenhaus wieder normal arbeiten. Das Steinenbergklinikum teilte mit, dass man einen Krisenstab einberufen habe. Patienten seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

7:24 Uhr Die Verkehrslage in Baden-Württemberg Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Lage auf den Straßen: Vorsicht auf der B27 Balingen Richtung Tübingen zwischen Bodelshausen und Ofterdingen hat es einen Unfall gegeben - die Unfallstelle ist noch nicht gesichert. Und auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost wird nach wie vor gebaut. Der Verkehr stockt streckenweise auf drei Kilometern. Wie es auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr jederzeit hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:58 Uhr Immer mehr Jugendliche verlassen Schule ohne Abschluss Nicht für alle ist die heutige Zeugnisausgabe ein Grund zur Freude: Immer mehr Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg verlassen die Schule sogar ganz ohne Abschluss. Das geht aus dem Zensus 2022 hervor. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die Zahl hier im Land in den vergangenen zehn Jahren besonders stark gestiegen. Das kann Folgen für das spätere Leben haben: Menschen ohne Schulabschluss bekommen seltener einen Ausbildungsplatz, Menschen ohne beruflichen Abschluss werden und bleiben häufiger arbeitslos. Schulabbrecher in Daten Immer mehr junge Menschen in BW gehen ohne Abschluss von der Schule Immer mehr Menschen verlassen die Schule ohne Abschluss. In Baden-Württemberg ist die Entwicklung besonders drastisch. Eine Analyse des SWR Data Lab. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:45 Uhr Sonntag war der heißeste Tag Der vergangene Sonntag war weltweit der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das hat das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus gestern gemeldet. Die Durchschnittstemperatur habe an diesem Tag bei 17,09 Grad Celsius gelegen. Damit sei der bisherige Rekord aus dem Juli 2023 knapp übertroffen worden. Sendung am Di. , 23.7.2024 18:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:30 Uhr So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Heute herrscht insgesamt angenehmes Sommerwetter ohne Schwüle. Sonne und Wolken wechseln sich ab, Regen ist nicht zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 26 Grad. Und auch in den kommenden Tagen bleibt es trocken, bis zum Wochenende wird es wieder wärmer, Freitag sind bis zu 30 Grad möglich. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,4 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart präsentiert Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) heute Ergebnisse des neuen Instituts für Rechtsextremismus-Forschung an der Uni Tübingen und der Dokumentationsstelle am Generallandesarchiv in Karlsruhe. Die Sparkassen von Baden-Württemberg stellen heute in Stuttgart ihre Halbjahresbilanzen vor. In Ulm findet heute die Lossprechungsfeier für die neuen Schornsteinfegergesellen und Schornsteinfegergesellinnen im baden-württembergischen Schornsteinfegerhandwerk statt. 90 Nachwuchsfeger aus dem Land erhalten ihre Gesellenbriefe. Ulm ist die zentrale Ausbildungsstelle für das ganze Land.

6:12 Uhr Olympia: Anna-Maria Wagner trägt die deutsche Fahne Eine Sportlerin aus Baden-Württemberg wird am Freitag die deutsche Fahne bei der Olympia-Eröffnung in Paris tragen: Die zweimalige Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner aus Ravensburg - zusammen mit Basketball-Weltmeister Dennis Schröder. Der Deutsche Olympische Sportbund hat bestätigt, dass sich die beiden bei der Abstimmung durch das deutsche Olympia-Team und die Fans durchgesetzt haben. Das deutsche Team mit Wagner und Schröder wird bei der Schiffparade auf der Seine am Freitagabend in Boot sieben zu sehen sein. Ravensburg Gemeinsam mit Basketball-Superstar Olympia: Anna-Maria Wagner trägt die deutsche Fahne Große Ehre für Anna-Maria Wagner aus Ravensburg. Nach ihrer Bronzemedaille bei den Spielen 2021 wird die Judoka in Paris die deutsche Fahne tragen. 18:40 Uhr Sport kompakt SWR1 Baden-Württemberg

6:09 Uhr Blut als "Beweis": Das Geschäft mit der Jungfräulichkeit Es ist ein umstrittenes Geschäft: Die Firma VirginiaCare aus Waghäusel (Kreis Karlsruhe) verkauft unter anderem Blutkapseln, mit denen Frauen beim Sex ihre Jungfräulichkeit vortäuschen können. Die Produkte sollen Frauen die Kontrolle über ihren Körper und ihre Sexualität zurückgeben, in einer Welt, in der diese oft kontrolliert und reglementiert werden, schreibt das Unternehmen auf der Website. Die Gynäkologin Alicia Baier kritisiert die Darstellung des Unternehmens. Sie sieht solche Maßnahmen als eine pragmatische Notlösung, um Gewalt oder Gefahr abzuwenden. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand selbstbestimmt sagt: Ich möchte mein erstes Mal Geschlechtsverkehr mit so einer Blutkapsel, die ich mir erst mal im Internet besorgen muss, um Gefahr abzuwenden", so Baier. Und obwohl es eigentlich unmöglich ist, am Körper einer Person abzulesen, ob sie schon mal Sex hatte oder nicht, hält sich insbesondere der Mythos des Jungfernhäutchens, das beim ersten Sex reißt und blutet, noch immer hartnäckig. VirginiaCare findet nach eigenen Angaben weltweit Abnehmer. Die Produkte würden aber besonders auf den Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Asien gekauft. Waghäusel, Kreis Karlsruhe Umstrittenes Geschäft Blut als "Beweis" beim Sex: Firma bei Karlsruhe verkauft "Jungfräulichkeit" Eine Firma bei Karlsruhe verkauft Blutkapseln, mit denen Frauen ihre Jungfräulichkeit beim Sex vortäuschen können. Sie sollen zu mehr Selbstbestimmung verhelfen. Ein umstrittenes Geschäft.