Olympia: Anna-Maria Wagner trägt die deutsche Fahne

Große Ehre für Anna-Maria Wagner aus Ravensburg. Nach ihrer Bronzemedaille bei den Spielen 2021 wird die Judoka in Paris die deutsche Fahne tragen.

Neben Wagner standen Fußballerin Alexandra Popp und der Dressurreiterin Jessica von Bredlow-Werndl für den weiblichen Teil des deutschen Fahnen-Duos zur Wahl.

Wagner gehört zu den Hochkarätern im deutschen Olympia-Team: Mit zwei Bronzemedaillen in Tokio 2021 (im Einzel und mit der Mannschaft) zwei WM-Titeln (2021 in Budapest und 2024 in Abu Dhabi) und zwei EM-Medaillen (Bronze 2018 in Tel Aviv und Silber 2024 in Zagreb) gehört sie auch in Paris 2024 zu den deutschen Medaillen-Hoffnungen.

Wagner und Schröder tragen die Fahne

"Für mich wäre es eine sehr, sehr große Ehre, die Fahne zu tragen und 'Team D' anzuführen", hatte Wagner zuletzt im Interview mit SWR Sport gesagt: "Ich finde es schon eine große Ehre, ein Teil von Team D zu sein. Und dann auch noch die Fahne zu tragen wäre auf jeden Fall ein wunderschönes Highlight von diesen Spielen."

Wagner wird die Fahne gemeinsam mit Basketball-Weltmeister Dennis Schröder tragen. Der Kapitän der Nationalmannschaft setzte sich bei der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) initiierten Abstimmung gegen Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Sportschütze Christian Reitz durch und wird die deutschen Flagge am Freitag bei der großen Zeremonie auf der Seine tragen.

"Es war toll zu sehen, wie sehr sich die Athlet*innen für ihre Wahl eingesetzt haben und wie sie vor allem die Öffentlichkeit aktiviert haben. Wir hatten noch nie so einen großen Zuspruch. Alle der sechs Kandidat*innen hätten die Wahl verdient gehabt. Für Anna-Maria und Dennis wird das am Freitag ein ganz besonderer Moment sein, das Team Deutschland bei einer einzigartigen Eröffnungsfeier anzuführen", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert.