9:30 Uhr Landesregierung will das Bauen beschleunigen Die baden-württembergische Landesregierung will heute eine Reform der Landesbauordnung auf den Weg bringen. Damit soll es einfacher und schneller werden zu bauen. Ein Bauantrag würde dann nach SWR-Informationen automatisch als genehmigt gelten, wenn nicht innerhalb von drei Monaten ein Bescheid zugeht. Außerdem plant die Regierung - wie schon bei Windrädern - auch bei Bauprojekten Widerspruchsverfahren abzuschaffen. Außerdem will sie bauliche Standards wie die Pflicht von Kinderspielplätzen bei Mehrfamilienhäusern streichen.

8:50 Uhr Alkohol im alkoholfreien Bier? Brauerei startet Rückruf Die Hirsch-Brauerei aus Wurmlingen im Kreis Tuttlingen hat eine Rückruf-Aktion gestartet, weil sich unter alkoholfreies Bier auch teilweise Flaschen mit alkoholhaltigem Bier gemischt hat. Es handelt sich laut Brauerei um einen Fehler bei der Deklaration. Statt nur "Hirsch Alkoholfrei Weisse" gab es in den Sixpacks auch Flaschen mit dem alkoholhaltigen Weißbier. Die einzelnen Flaschen seien aber richtig deklariert worden, betont eine Sprecherin im SWR. Die Etiketten auf den Flaschen seien nicht falsch. Wurmlingen Falsch verpackte Flaschen bei Hirsch-Brauerei "Alkoholfreies Bier" - Rückruf von Sixpacks Die Hirsch-Brauerei aus Wurmlingen (Kreis Tuttlingen) hat Bier zurückgerufen. In den Sixpack-Verpackungen für alkoholfreies Bier sind teilweise Flaschen mit alkoholhaltigem Bier.

8:27 Uhr 200 Operationen abgesagt: IT-Störung am Klinikum Stuttgart IT-Probleme haben das Klinikum Stuttgart gestern vor große Herausforderungen gestellt. Der Betrieb in Stuttgarts größtem Krankenhaus konnte stundenlang nur eingeschränkt laufen. Die Leitstelle war laut Klinikum Stuttgart gebeten worden, Rettungswagen mit Notfällen in andere Kliniken zu bringen. Außerdem wurden Patientinnen und Patienten nach Hause geschickt und rund 200 operative Eingriffe abgesagt. Nur absolute Notfall-Operationen hätten stattfinden können, hieß es von den Verantwortlichen. Die gute Nachricht: Die Störung ist mittlerweile behoben.

7:59 Uhr Mitarbeiter bei Lagerhallen-Brand in Lahr verletzt Wir haben weitere Informationen zum Brand in Lahr (Ortenaukreis): Seit den frühen Morgenstunden steht dort ein Firmengebäude in Vollbrand. Ein Mitarbeiter, der in der Nachtschicht dort arbeitete, wurde laut Polizei verletzt. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer gegen 3:30 Uhr in einer Lagerhalle im Industriegebiet nahe dem Lahrer Flugplatz ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern noch an, die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Sachschaden geht in die Millionen, so die erste Schätzung. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Wir bleiben dran. Lahr Ein Mitarbeiter verletzt Schaden in Millionenhöhe: Lagerhalle in Lahr komplett ausgebrannt In einem Firmengebäude in Lahr (Ortenaukreis) ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde dabei verletzt, die Polizei rechnet mit einem Schaden in Millionenhöhe.

7:50 Uhr Heidelberg führt Waffenverbotszone ein Stuttgart hat sie, Mannheim und Heilbronn haben nachgezogen - jetzt soll auch in Heidelberg eine Verbotszone für Messer eingeführt werden. In einer Grünanlage neben dem Hauptbahnhof dürfen ab sofort am Wochenende und vor Feiertagen nachts keine Messer mit einer Klingenlänge ab vier Zentimetern mitgeführt werden, wie die Stadt gestern Nachmittag mitteilte. Auch Waffen, die bereits durch das Waffengesetz verboten sind, sind untersagt. Wer dagegen verstößt, muss demnach mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 350 Euro rechnen. Das Bürger- und Ordnungsamt verweist auf Erkenntnisse der Polizei, wonach es in dem Bereich besonders häufig zu Straftaten im Zusammenhang mit Messern komme. Durch die Verbotszone hätten die Polizei und der städtische Ordnungsdienst die Möglichkeit, Messer früher aus dem Verkehr zu ziehen.

7:47 Uhr So sieht es aktuell auf den Straßen im Land aus Vorsicht, liebe Pendlerinnen und Pendler nach Stuttgart: Auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart gab es zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Engelbergtunnel einen Unfall, dort staut sich auf drei Kilometern der Verkehr. Andere Ecke: Auf der A8 Richtung München zwischen Kreuz Ulm/Elchingen und Leipheim steht ein defekter Lkw. Und einen langen Stau gibt es auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Süd: Dort müsst ihr 45 Minuten mehr einplanen.

7:42 Uhr Doku zum Rettungsdienst: Wie ist die Versorgung vor Ort? Über Monate hinweg hat der Arzt und SWR Reporter Patrick Hünerfeld Rettungsdienste begleitet - die dramatischen Momente, in denen das Personal vor Ort um das Leben der zu Rettenden kämpft. Die Doku ist nun auch beispielsweise bei Youtube verfügbar. Wie gut arbeitet die Rettungskette im Hintergrund? Deren Qualität wurde in einer aufwendigen Daten-Recherche des SWR Data Lab untersucht. In knapp 300 deutschen Rettungsdienstbereichen wurden Arbeitsabläufe, Ausstattung und Patientenversorgung abgefragt und datenjournalistisch ausgewertet. Das Ergebnis ist ein einzigartiger Datenschatz zur Notfallrettung, der auch die Schwachpunkte im System abbildet. Die Qualität im eigenen Landkreis lässt sich übrigens ganz einfach herausfinden.

7:35 Uhr Verteidigungsminister Pistorius besucht ABC-Abwehrkommando in Bruchsal Deutschland muss sich nach Einschätzung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) angesichts neuer Bedrohungen schnell wappnen. Das sagte er bei seinem gestrigen Besuch des Bundeswehr-Standorts in Bruchsal (Kreis Karlsruhe). Das Bruchsaler ABC-Abwehrkommando, zuständig unter anderem für den Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Kampfmitteln, soll Pistorius zufolge die geplante Brigade Litauen unterstützen. Eine ABC-Abwehrkompanie solle Bestandteil der neuen Brigade werden. Video herunterladen (73 MB | MP4)

7:24 Uhr Biden-Rückzug: Das sagt eine Amerikanerin aus Ludwigsburg Es war gerade schon Thema: US-Präsident Joe Biden zieht sich aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurück. Vizepräsidentin Kamala Harris hat laut Medienberichten mittlerweile die nötigen Delegiertenstimmen für eine Kandidatur für die Demokratische Partei zusammen. Der Rückzug von Biden ist nach wie vor aber das Gesprächsthema - zum Beispiel in der Region Stuttgart. Die gebürtige Amerikanerin Cindy Halbert-Seger aus Ludwigsburg ist über den Rückzug von Biden erleichtert:

7:18 Uhr VARTA-Aktionären droht der Totalverlust Zuletzt stand es nicht gut um den Batteriehersteller VARTA aus Ellwangen im Ostalbkreis. Mit einem radikalen Schuldenschnitt will das Unternehmen wieder auf die Beine kommen. Die Schuldenlast von fast 500 Millionen Euro müsse deutlich reduziert werden, so Vorstandschef Michael Ostermann. Dafür sei frisches Kapital von knapp 100 Millionen Euro nötig. Das hätte enorme Folgen für die bisherigen Aktionäre: ihnen droht die Entmachtung. Alle bestehenden Aktien werden bei einem Kapitalschnitt ihren Wert verlieren und nicht mehr an der Börse gehandelt. Video herunterladen (28,4 MB | MP4)

7:15 Uhr Nicht immer tankt es sich im Ausland billiger Wieder was gelernt: Menschen aus Baden-Württemberg, die in den Sommerferien mit dem Auto ins Ausland reisen, können hinter der Grenze nur teilweise billiger tanken. In den beiden direkt angrenzenden Ländern Frankreich und der Schweiz ist der Sprit eher teurer, wie Daten der EU-Kommission und des Touring Club Schweiz zeigen. Hier lohnt es, noch vor der Fahrt über die Grenze den Tank zu füllen, besonders für Dieselfahrer. Richtung Osten und Südosten sind die Tankperspektiven dagegen durchgehend angenehm. Schon in Österreich lässt sich mit 20 Cent pro Liter Benzin kräftig sparen. Weiter im Osten und Südosten wird es noch günstiger. Zu den Spitzenreitern gehören dabei Tschechien mit 30 Cent Ersparnis bei Benzin und 18 bei Diesel sowie Slowenien mit 33 Cent bei Benzin und 12 bei Diesel. Gute Fahrt!

7:09 Uhr "Ausdruck purer Lebensfreude": Schwörmontag und Nabada in Ulm Erst wird geschworen, dann gefeiert: Ulm hat gestern den Schwörmontag gefeiert - dazu verwandelte sich die Donau in ein Meer aus bunten Gummitieren und selbstgebauten Flößen. Zehntausende Menschen feierten zusammen. "Das Nabada ist Ausdruck purer Lebensfreude", sagte Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD). Der Politiker schwor zuvor den traditionellen Eid, "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein". Video herunterladen (82,8 MB | MP4)

6:54 Uhr Kunden finden deutsche E-Autos attraktiv Elektroautos deutscher Hersteller genießen einer Studie zufolge bei der Kundschaft höheres Ansehen als chinesische Modelle. In einem neu vorgestellten Attraktivitätsindex für E-Autos landen die Marken VW, Audi und Mercedes-Benz auf den ersten drei Plätzen. Die chinesischen Importmarken MG, BYD und GWM schneiden hingegen trotz geringerer Durchschnittspreise am schwächsten ab. Für die Umfrage haben die Beratungsgesellschaft Bearing Point und das Handelsblatt Research Institute mehr als 2.000 Menschen in Deutschland befragen lassen. Als besonders innovativ werden Mercedes-Benz und BMW angesehen. Zuletzt war bekannt geworden, dass die Europäische Union Strafzölle gegen chinesische E-Auto-Hersteller vorbereitet.

6:43 Uhr Kläranlage Neckarsulm filtert auch Medikamentenrückstände heraus Immer mehr Rückstände von Medikamenten landen im Abwasser. Nicht alles kann dabei herausgefiltert werden. Zumindest in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) soll sich das demnächst ändern. Künftig soll Pulveraktivkohle das Abwasser von Spurenstoffen und Phosphor reinigen. Diese sogenannte vierte Reinigungsstufe kostet rund 25 Millionen Euro - vom Land gibt es vier Millionen Euro dazu. Im Oktober vergangenen Jahres einigte sich der EU-Rat, dass bis Ende 2035 alle großen Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe ausgestattet sein müssen. Neckarsulm Beitrag zum Gewässerschutz für 25 Millionen Euro Kläranlage Neckarsulm soll Medikamente filtern: Bürger zahlen Die Kläranlage Neckarsulm soll zum Filtern von Medikamentenrückständen eine neue Reinigungsstufe bekommen - für 25 Millionen Euro. Die Kosten werden indirekt die Bürger tragen.

6:19 Uhr So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Nach den Regenfällen der vergangenen Tage zeigt sich heute hin und wieder die Sonne. Ab dem späten Nachmittag tauchen von der Pfalz her aber wieder einzelne Schauer oder Gewitter auf. Südlich der Donau bleibt es am längsten trocken. Bei teils böigem Westwind erreichen die Temperaturen 21 bis 27 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,1 MB | MP4)

6:08 Uhr Lahr: Feuer in Firmenhalle Wir erfahren gerade, dass in der Nacht eine Firmenhalle in Lahr (Ortenaukreis) abgebrannt ist. Offenbar gibt es dort einen Millionenschaden. Sobald uns weitere Infos vorliegen, gibt es hier ein Update. Die Feuerwehr löscht den Großbrand einer Lagerhalle. Marco Dürr / EinsatzReport24

6:05 Uhr Mögliche Folgen des US-Wahlkampfs für die Wirtschaft in BW Es ist DIE Nachricht des Monats: Der amtierende US-Präsident Joe Biden zieht seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November zurück. Stattdessen will seine Stellvertreterin Kamala Harris die Ersatzkandidatin der Demokratischen Partei werden. Die Folgen der Ereignisse vom späten Sonntagabend wirken noch immer nach: Die Frage, wer künftig ins Weiße Haus einzieht, könnte enorme Folgen auch für unsere Wirtschaft in Baden-Württemberg haben. Das Land sei darauf angewiesen, "dass der transatlantische Warenverkehr ohne große Einschränkungen läuft", erklärte beispielsweise der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter im SWR. Er sieht in Kamala Harris einen "Gewinn für die transatlantische Zusammenarbeit". Weiter Details haben meine Kollegen hier im Video zusammengefasst: Video herunterladen (54,1 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig In Pforzheim findet heute die konstituierende Sitzung des Gemeinderats statt. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni ist die AfD dort stärkste Kraft geworden. In Offenburg (Ortenaukreis) fällt heute voraussichtlich das Urteil im Prozess um tödliche Schüsse an einer Schule. Ein 15-Jähriger soll am 9. November vergangenen Jahres mit einer Pistole in seiner Schule in Offenburg auf einen Mitschüler geschossen haben. Das Opfer starb im Krankenhaus. Das Verfahren hat Mitte April unter Ausschluss der Öffentlichkeit begonnen. In Stuttgart findet der Unternehmertag 2024 statt. Als Gäste werden Vertreter aus Politik und Wirtschaft erwartet. Ursprünglich sollte auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilnehmen. Dieser ist aber erkrankt.

6:02 Uhr Zulassung abgelehnt - Das Aus für G9-Volksbegehren? Eine Elterninitiative für eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium steht mit ihrem Vorhaben eines Volksbegehrens für eine G9-Möglichkeit für alle Klassen womöglich vor dem Aus. Das Innenministerium in Stuttgart hat gestern Abend mitgeteilt, dass eine Zulassung abgelehnt wurde, weil die Durchführung des geplanten Volksbegehrens nicht verfassungskonform sei. Wenn das neunjährige Gymnasium so eingeführt werden würde, wie sich die Antragssteller das erhoffen, habe das erhebliche Auswirkungen auf den Landeshaushalt. Solche finanziell weitreichenden Volksbegehren verbietet die Verfassung Baden-Württembergs, heißt es in der Begründung des Innenministeriums. Zudem sei der Antrag unzulässig, weil ihn nicht die dazu berechtigten Vertrauensleute des vorangegangenen Volksantrags gestellt hätten. Die Vertreter der Initiative meldeten sich am späten Abend ebenfalls zu Wort und sprachen von einem schwarzen Tag "für alle Schüler, die dringend eine Entlastung im G8 bräuchten." Ob man weitere rechtliche Schritte unternehmen werde, müsse geprüft werden, teilten die Verantwortlichen in einem Schreiben mit, das dem SWR vorliegt.