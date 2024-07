Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

9:56 Uhr Themenboote beim Nabada Zum Ende des Tickers hier ein Foto vom Schwörmontag in Ulm für euch, das meine Kollegin Hannah Schulze gemacht hat. Zwei der Themenboote, die heute Nachmittag beim Nabada mitfahren werden: Vereine und Zünfte sind seit 6 Uhr am Aufbau der Boote. Erst am Neu-Ulmer Donauufer nehmen sie ihre ganze Gestalt an. SWR Hannah Schulze

9:55 Uhr A81 zwischen Geisingen und Engen bis 13 Uhr gesperrt Die A81 wird demnächst in Fahrtrichtung Singen zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen gesperrt - voraussichtlich bis 13 Uhr. Die Autobahn GmbH rät, den Bereich großräumig über Bad Dürrheim oder Tuttlingen zu umfahren. Nach dem Brand eines Müllwagens in der letzten Woche muss die Fahrbahn repariert werden. Sendung am Mo. , 22.7.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

9:46 Uhr Mallorca: Mindestens 20.000 Menschen protestieren gegen Massentourismus Auf Mallorca haben mindestens 20.000 Menschen gegen Massentourismus demonstriert. Dieser habe das richtige Leben auf der Mittelmeerinsel kurz vor den Zusammenbruch gebracht, sagen die Organisatoren. Es gebe zu viel Müll, Lärm und Staus in den Feriengebieten. Einheimische könnten kaum noch bezahlbare Wohnungen finden. Im vergangenen Jahr waren knapp 18 Millionen Touristen auf Mallorca. Die Insel selbst hat 1,2 Millionen Einwohner. Sendung am Mo. , 22.7.2024 7:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

9:45 Uhr Klinikum Stuttgart: Alle planbaren OPs gestrichen Das Klinikum Stuttgart hat aktuell große IT-Probleme. Wie die Pressestelle dem SWR mitteilte, sind alle planbaren Operationen für heute gestrichen. Nur nicht-digitale Telefone funktionieren, die Mitarbeitenden verständigen sich im Haus über Funkgeräte. Die Notaufnahme funktioniert, aber die Leitstelle wurde gebeten, alle Notfälle erstmal in andere Kliniken zu schicken. Wo das Problem im IT-Bereich liege, wisse man im Moment nicht. Sendung am Mo. , 22.7.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

9:35 Uhr Bis zu 150.000 Besucher auf Schützenfest in Biberach Die Organisatoren des Biberacher Schützenfestes ziehen eine positive Bilanz. Das traditionelle Kinder- und Heimatfest ist gestern nach zehn Tagen zu Ende gegangen. Das Team sei sehr zufrieden, so der Vorsitzende der Schützendirektion, Rainer Fuchs. Alle Veranstaltungen seien nach Plan gelaufen - friedlich und ohne größere Vorfälle. Zwischen 130.000 und 150.000 Menschen hätten das Biberacher Schützenfest in diesem Jahr schätzungsweise besucht. Zwar etwas weniger als in den starken Jahren vor der Corona-Pandemie - aber immer noch ein tolles Ergebnis, so Fuchs.

9:02 Uhr Baum fällt in Rosengarten auf Wohnmobil In Rosengarten im Kreis Schwäbisch Hall ist am Wochenende ein etwa 50 Meter hoher Baum auf ein Wohnmobil gestürzt. Dabei wurde eine 71-Jährige eingeklemmt, aber nicht verletzt. Laut Polizei hatte die Frau ihr Wohnmobil auf einem Campingplatz abgestellt, um zu übernachten. Rettungshelfer kamen zufällig an der Unfallstelle vorbei und befreiten die Frau.

8:51 Uhr Eltern eingesperrt - Polizei kommt zur Befreiung Ein Vierjähriger hat gestern Vormittag in Mannheim seine Eltern in einem Zimmer eingeschlossen. Weil die Eltern nicht mehr herauskamen, riefen sie bei der Polizei an und schilderten ihre Lage. Als die Polizisten an dem Haus ankamen, warfen die Eltern den Beamten den Schlüssel aus dem Fenster zu - diese befreiten nach eigener Aussage schließlich das Paar aus seiner misslichen Lage.

8:29 Uhr Polizistin im Neckarfreibad Esslingen geschlagen Im Neckarfreibad in Esslingen hat sich am Samstagabend ein 43-jähriger Mann zunächst mit einem Familienvater und dann mit der Polizei angelegt. Der Mann versperrte dem Vater mit seinem Sohn den Weg zur Dusche, es kam zu Streit. Die Polizei trennte eigenen Angaben zufolge die beiden Männer, woraufhin der 43-Jährige die Polizistin schlug. Jetzt wird sowohl gegen den 43-Jährigen als auch gegen den Vater ermittelt. Sendung am Mo. , 22.7.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

8:08 Uhr Security in Heilbronn zerrt mutmaßlichen Dieb zurück in den Laden In der Fußgängerzone in Heilbronn hatten sich vergangene Woche mehrere Männer gestritten. Vor den Augen einiger Beobachter soll ein 66-Jähriger daraufhin wohl rabiat von zwei Männern in einen Laden gezerrt worden sein, so die Polizei. Die beiden gehören offenbar zum Security-Team des Supermarkts. Der ältere Mann stand im Verdacht, etwas gestohlen zu haben. Zur Klärung zogen die Sicherheitsmitarbeiter den mutmaßlichen Dieb in ein Hinterzimmer des Ladens, sagten Augenzeugen dem SWR. Ob sie sich mit ihrem Vorgehen strafbar gemacht haben, ist jetzt Teil der Ermittlung.

7:53 Uhr Die Lage auf den Straßen in Baden-Württemberg Schauen wir auf die Straßen im Land: Auf der A5 Karlsruhe in Richtung Basel, zwischen Herbolzheim und Teningen, staut es sich aktuell auf drei Kilometern. Hier solltet ihr eine Verzögerung von bis zu zehn Minuten einplanen. Auf der A8 Karlsruhe in Richtung Stuttgart, zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost, gibt es einen sieben Kilometer langen Stau, Verzögerung bis zu 20 Minuten. Vier Kilometer Stau sind es momentan auf der A81 Heilbronn in Richtung Stuttgart, zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und dem Dreieck Leonberg.

7:29 Uhr Brauerei ruft Bier zurück Die Hirsch-Brauerei aus Wurmlingen im Kreis Tuttlingen ruft ihre als alkoholfrei gekennzeichneten Sixpacks "Hirsch Alkoholfrei Weisse" zurück. Dem Unternehmen zufolge könnte in einigen Flaschen alkoholhaltiges Weißbier sein. Grund ist ein Fehler bei der Etikettierung. Betroffen ist das Bier mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25. Januar 2025. Fehlerhafte Produkte können zurückgegeben oder umgetauscht werden.

7:21 Uhr Tigermücken im Kreis Karlsruhe erfolgreich zurückgedrängt Die aus Asien eingeschleppte Tigermücke kann mehr als zwanzig Krankheitserreger übertragen und verbreitet sich auch in Deutschland immer weiter. Die meisten Krankheiten sind aus den Tropen bekannt. Darunter das Dengue-, Gelbfieber- und das Zika-Virus. Man ist nie sicher vor der Tigermücke: Sie sticht sogar am Tag. Der Kampf gegen die invasive Art ist also besonders wichtig. Die KABS, die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kämpft entlang des Rheins gegen Stechmücken jeder Art, auch gegen die Tigermücke. In Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) war ihr Kampf in den letzten Jahren besonders erfolgreich.

7:05 Uhr VARTA plant radikalen Schritt zur Sanierung Der angeschlagene Ellwanger Batteriehersteller VARTA will sich mit einem radikalen Schritt retten. Wie das Unternehmen mitteilt, will es ein vor-insolvenzliches Sanierungsverfahren beantragen. Dadurch würden alle bestehenden VARTA-Aktien ihren Wert verlieren, die Aktien würden nicht mehr an der Börse gehandelt. Laut Pressemitteilung will das Unternehmen so an das Geld kommen, um die nötigen Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen. VARTA habe einen finanziellen Bedarf im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zur Deckung sei auch die Beteiligung von Finanzgläubigern und Investoren vorgesehen. Hierzu laufen den Angaben zufolge unter anderem Verhandlungen mit der Porsche AG.

6:53 Uhr Prüfbericht des Rechnungshofs: Gibt das Land unsinnig Geld aus? Der Landesrechnungshof stellt heute seinen neuen Jahresbericht vor. Die Prüfer nehmen darin jedes Jahr die Haushaltspolitik der Landesregierung unter die Lupe und listen unrentable Projekte oder wirtschaftliche Fehlentscheidungen auf. Im vergangenen Jahr rügten die Kontrolleurinnen und Kontrolleure etwa einen teils undurchsichtigen und unkoordinierten Förderdschungel, Planungsfehler und Baumängel bei erst kürzlich fertiggestellten Neubauten des Landes sowie entgangene Gebühreneinnahmen. In diesem Jahr dürften die Regierungsmitglieder noch etwas genauer auf den Bericht der Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer schauen, denn sie stecken derzeit mitten in den Verhandlungen für einen neuen Doppelhaushalt. Sendung am Mo. , 22.7.2024 8:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:41 Uhr So wird das Wetter heute in BW Nach den teils heftigen Gewittern gestern Abend geht es heute Vormittag ähnlich weiter: Zunächst gibt es viele Wolken mit schauerartigen Regenfällen, in Alpennähe ist es noch länger nass und trüb. Die Schauer werden im Tagesverlauf von Westen her weniger und die Sonne kommt öfter raus. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad im Hochschwarzwald und 27 Grad in der Rhein-Neckar-Region.

6:29 Uhr Festnahme nach Brand in Unterkunft für Obdachlose Nach einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist ein Mensch festgenommen worden. Es bestehe Verdacht auf Brandstiftung, teilte die Polizei mit. Demnach war die Person in der städtischen Notunterkunft für Obdachlose untergebracht. Das Feuer brach den Angaben zufolge gestern Abend aus. Die Feuerwehr räumte das Gebäude und löschte den Brand. Verletzte habe es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. Ein Teil des betroffenen Hauses sei nicht mehr bewohnbar, der Schaden werde auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Ab heute üben Fallschirmjäger der Bundeswehr das sogenannte "Notverfahren Wasserlandung" über dem Bodensee. Geübt wird am Uferabschnitt der Gemeinde Langenargen (Bodenseekreis). Dabei kommen verschiedene Fahrzeuge, Boote sowie mehrere Transportflugzeuge für den Absprung zum Einsatz. Startpunkt ist der Flughafen in Friedrichshafen. Die Stadt Ulm ist heute im Ausnahmezustand - denn es ist "Schwörmontag". Einer alten Tradition zufolge legt der Oberbürgermeister der Stadt am vorletzten Montag im Juli seinen Rechenschaftsbericht und einen mittelalterlichen Schwur ab. Für den amtierenden OB Martin Ansbacher (SPD) wird es der erste Schwur sein. Am Nachmittag findet dann das berühmte "Nabada" statt, bei dem sich tausende Teilnehmende in Booten und auf Flößen die Donau hinuntertreiben lassen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will sich im Zuge seiner Sommertour heute über die Fähigkeiten der Bundeswehr beim ABC-Abwehrkommando in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) informieren. Dort erwarten ihn Vorführungen der Soldatinnen und Soldaten aus der Praxis.

6:07 Uhr Landesbehörden können bald einfacher Aufträge vergeben In Baden-Württemberg sollen öffentliche Aufträge künftig unbürokratischer vergeben werden. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte, Landesbehörden könnten Aufträge bis zu 100.000 Euro direkt, also ohne langes Ausschreibungsverfahren vergeben. Bisher lag die Grenze bei 25.000 Euro. Die entsprechende Verwaltungsvorschrift sei von 59 auf 12 Seiten reduziert worden. Die IHK sprach von einem mutigen Schritt und einer massiven Erleichterung. Die Verwaltungsvorschrift "Beschaffung" soll am Dienstag im Kabinett beschlossen werden und zum 1. Oktober in Kraft treten. Sie gilt für Landesbehörden. Sendung am Mo. , 22.7.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten