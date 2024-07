Ulm steuert auf den höchsten Feiertag des Jahres zu: Den Schwörmontag. Es stehen heiße Tage bevor - Programm gibt es schon am Freitag, Samstag und Sonntag. Ein Überblick.

Das Schwörwochenende 2024 in Ulm beginnt. Ab Freitag wird praktisch durchgefeiert, nicht nur in Ulm, sondern auch in Neu-Ulm. Es wird gesportelt, musiziert und letzte Hand angelegt an Themenboote und bunte Wassergefährte fürs berühmt-berüchtigte Nabada.

Der Freitag: Schwörwochenfest und "Opening Party"

Erste Ausläufer des Feierwochenendes gibt es schon am Freitag - unter anderem in Neu-Ulm: Der Schwal ist einer der schönsten Plätze Neu-Ulms - so schreibt es die Stadt und nutzt die Gelegenheit, zum Schwörwochenfest auf dem Schwal einzuladen. Um 16 Uhr geht es los. Bis zum Schwörmontag wird auf der kleinen Inselspitze in der Donau gefeiert.

Die Universität Ulm feiert ihre Akademische Abschlussfeier und lädt im Anschluss zur "Schwörwochenende Opening Party". Ab 19 Uhr tritt auf dem Münsterplatz unter anderem die Band Leoniden auf.

Der Samstag: Sport, Schwörkonzert, Lichterserenade

"Schwörsportag" hat der SSV Ulm 1846 sein Sportfest auf der Gänswiese in Ulm getauft. Es gibt Mitmachaktionen, jeder und jede kann neue Sportarten ausprobieren und Kinder können bei der Sport-Kids-Olympiade mitmachen. Das Sportfest auf der Gänswiese fängt um 11 Uhr an.

Wer das Wochenende noch einmal nutzen will, sich ordentlich auf den Schwörmontag vorzubereiten, kann die Ausstellung "Schwören und Feiern: Schwörmontag in Ulm" im Haus der Stadtgeschichte in Ulm besuchen. Es wird erklärt, was es mit dem feierlichen Schwur auf sich hat, den vor 75 Jahren erstmals ein demokratisch gewählter Oberbürgermeister leistete. Die Ausstellung öffnet von 11 bis 17 Uhr, auch am Sonntag.

Wenig später, um 18 Uhr, beginnen erste Konzerte in Ulm und Neu-Ulm. Das traditionelle Schwörkonzert hat den Titel "Sehnsucht". Der Motettenchor der Münsterkantorei und das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm treten auf. Es geht um die Sehnsucht nach Frieden, es werden Werke von Igor Strawinsky und Peteris Vasks aufgeführt. Beginn ist um 18 Uhr in der evangelischen Pauluskirche in Ulm.

Auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz heißt es zum 30. Mal "Rock am Petrus". Das Konzertprogramm beginnt um 18 Uhr und ebenfalls um 18 Uhr beginnt das Lichterserenaden Open Air Konzert auf dem Ulmer Fischerplätze. Die Josy Miller Band lädt ein.

Die Lichterserenade am Samstagabend ist einer der Höhepunkte rund um den Schwörmontag in Ulm (Archivbild) privat/Roberto Linke

Der Höhepunkt des Samstag ist die traditionelle Lichterserenade. 12.000 kleine Lichtlein werden nach Anbruch der Dunkelheit, etwa um 22 Uhr, auf die Donau gesetzt und schwimmen dann, je nach Strömung mal langsamer, mal schneller, den Fluss in Richtung Friedrichsau hinab. Dazu gibt es immer wieder Feuerwerke und Musik auf dem Wasser.

Tausende Besucherinnen und Besucher werden auf der Ulmer und Neu-Ulmer Seite erwartet. Herdbrücke und Gänstorbrücke werden deshalb sicherheitshalber für den Verkehr gesperrt. Der Berblinger Turm kann von Samstagabend bis Dienstag nicht betreten werden.

Der Sonntag: Schwörgottesdienst und Konzert

Der Sonntag beginnt mit dem Schwörgottesdienst. Zum ersten Mal wird ihn der neue Münsterdekan Torsten Krannich halten. Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 9:30 Uhr in der Wengenkirche.

Am Abend geht es auf dem Münsterplatz ums Thema Liebe. Auf seiner "Overdose D'Amore World Tour" kommt Zucchero auf den Münsterplatz. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

5.000 bis 6.000 Nabader könnten es am Montag auf der Donau werden. Das Nabada ist einer der Höhepunkte des Schwörmontags (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa/stefan puchner

Schwörmontag: Schwörrede, Nabada, Feiern in der Stadt

Am Schwörmontag ist schon am frühen Morgen emsige Geschäftigkeit in der Ulmer Innenstadt zu spüren: Der Weinhof wird ab 8 Uhr gesperrt. Hier werden die Stühle für die Schwörrede des Ulmer Oberbürgermeisters aufgestellt. Es ist die erste des neuen OBs Martin Ansbacher (SPD) und Mittelpunkt der Schwörfeier.

Um 11 Uhr wird Ansbacher auf den Balkon des Schwörhauses treten, in seiner Rede auf das vergangene Jahr, vor allem aber auf "die Stadt in Zukunft" schauen. Am Ende leistet er den Bürgerinnen und Bürgern zum Klang der Schwörglocke im Ulmer Münster den Treueschwur.

Dreh- und Angelpunkt des Schwörmontags: Die Schwörrede vom Balkon des Schwörhauses am Ulmer Weinhof. Dieses Mal wird zum ersten Mal der neu gewählte OB Martin Ansbacher (SPD) dort stehen (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa/stefan puchner

Sollte es regnen, wird die Schwörrede ins Ulmer Münster verlegt. Das wird unter anderem durch rote Signalkörbe am Turm des Münsters angekündigt. Das ist bisher einmal passiert, und zwar im Jahr 2023.

Nach der Schwörrede sind es nur noch wenige Stunden, bis es für tausende Nabader auf die Donau geht. Um 16 Uhr ist offizieller Startschuss fürs Nabada. 5.000 bis 6.000 wilde Nabader werden erwartet. Im Mittelpunkt des Wasserumzugs stehen aber Themenboote, Schachteln und Musikboote.

Schwörmontag 2024: Das Nabada hier im Livestream Der SWR überträgt das Nabada 2024 auf der Donau am Montagnachmittag ab 16 Uhr im Livestream auf swr.de/Ulm, in der SWR Aktuell-App und Facebook.

Seit Monaten arbeiten Gruppen und Vereine an ihren Booten und nehmen in diesem Jahr die Baustellen in Ulm, die wachsende Zahl der Krähen, den schlechten Handyempfang und auch die Ulmer Stadtbibliothek auf die Schippe.

Die Stadt Ulm hat in einer Karte die Stellen gekennzeichnet, an denen wilde Nabader am Schwörmontag gut in die Donau und auch wieder heraus können. Pressestelle Stadt Ulm

Die Wilden Nabader können an der Illerbrücke und am Donaubad aufs Wasser. Dort gibt es Einstiegsstellen und auch Pumpstationen für Schlauchboote. Flussabwärts werden ab der Gänstorbrücke verschiedene Ausstiegsstellen vorbereitet, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut aus dem Wasser kommen. Eine Anmeldung gibt es nicht, die Teilnehmer werden aber gebeten, sich an die Sicherheitsregeln zu halten.

Zehn Regeln fürs Nabada am Schwörmontag in Ulm 1. Boote oder sonstige Schwimmkörper dürfen weder zu größeren Verbänden zusammengebunden werden, noch motorisiert sein.



2. Kinder dürfen nur mit Schwimmhilfen und in Begleitung Erwachsener teilnehmen.



3. Jegliche Art von Spritzereien in die Zuschauer und das Werfen wassergefüllter Tüten und Ballons ist untersagt.



4. Bitte nicht von den Brücken ins Wasser springen. Sie gefährden sich und andere.



5. Alkoholgenuss erhöht die Gefahr auf dem Wasser, also bitte erst nach dem Nabada feiern.



6. Bei aufkommendem Gewitter sind die Donau und der direkte Uferbereich sofort zu verlassen. Es ist bei Gewitter gefährlich, Schutz unter Bäumen zu suchen.



7. Jegliche Form von Werbung auf dem Wasser und im Veranstaltungsbereich ist unzulässig.



8. Beschallungsanlagen sind weder auf dem Wasser noch an den Ufern zugelassen.



9. Technische Schwimmhilfen und schwimmende Konstruktionen sind aus der Donau nach dem „Nabada“ wieder zu entfernen und mitzunehmen.



10. Bitte beachten Sie, dass die Wasserqualität in Fließgewässern grundsätzlich nicht kontrolliert wird. Das Nabada erfolgt daher auf eigene Gefahr. Quelle: Stadt Ulm

Nach einer nur kurzen Atempause geht es dann in den letzten Teil des Ulmer Stadtfeiertags: Musik und Feiern am Abend im ganzen Stadtgebiet. Auf dem Münsterplatz, auf dem Rathausplatz und an vielen anderen Stellen in der Innenstadt gibt es Konzerte und Musik.

Zum Abschluss des Schwörmontags feiern viele Ulmerinnen und Ulmer im Stadtpark Friedrichsau (Archivbild) SWR Torsten Blümke

Viele Ulmerinnen und Ulmer feiern des Ausklang des Schwörmontags traditionell in der Friedrichsau. Auch dort sind Bühnen aufgebaut. Die Feiern gehen meist bis in die frühen Morgenstunden.