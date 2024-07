Schwörmontag in Ulm - mit der ersten Schwörrede von OB Ansbacher, dem Nabada und der Feierei zum Ausklang. In unserem Liveblog könnt ihr Ulms Stadtfeiertag nochmal Revue passieren lassen.

18:57 Uhr Und jetzt? Party! Mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns für heute! Danke fürs Mitlesen und Mitschauen - und falls ihr in Ulm oder Neu-Ulm seid wünschen wir euch noch einen schönen und friedlichen Schwörmontag! Gehört inzwischen für viele zum Schwörmontag wie die Schwörrede und das Nabada: die Party in der Innenstadt SWR ...wo es alles andere als leise ist. SWR

18:47 Uhr So verlief Martin Ansbachers erster Schwörmontag Für Ulms neuen Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) war es ein besonderer Schwörmontag: Erstmals hielt er die Schwörrede und und legte den traditionellen Schur ab. Wie das Stadtoberhaupt den Tag erlebt hat und was seine größten Befürchtungen waren, seht ihr hier: Video herunterladen (82,8 MB | MP4) Autor/in Martin Miecznik

18:17 Uhr Wie ist der Schwörmontag bislang gelaufen? Wenn ihr euch erst jetzt in den Blog klickt und euch fragt: Was passiert da eigentlich heute in Ulm - am Schwörmontag? Und wie fällt die Bilanz bis jetzt aus? Unser Kollege Jürgen Klotz fasst das kurz zusammen: Autor/in Jürgen Klotz

17:44 Uhr Schnittwunden und Kreislaufprobleme - eine erste Bilanz von der DLRG "Bislang ist nichts Schlimmes passiert", sagt ein zufriedener Oliver Bernsau von der DLRG. Die Menschen, die vermisst wurden, seien wieder aufgetaucht. Ein paar Leichtverletzte mit Schnittwunden und Kreislaufproblemen sowie die Personen, die etwas über den Durst getrunken haben, wurden von den Rettungskräften versorgt. Hoffentlich bleibt es auch so.

16:59 Uhr Nach dem kurzen Nabada - hier geht die Feierei an Land weiter! Es war ein kurzer, kalter, aber schöner Spaß - das Nabada 2024. Nachdem die Wasserratten an Land gegangen sind, stellt sich natürlich die Frage: Wohin jetzt? Es gibt verschiedene Anlaufstellen, je nach Musikgeschmack, und eigentlich reicht es heute Abend, sich einfach treiben zu lassen - sofern das bei der Menschendichte möglich ist. Neben verschiedenen kleineren Orten in der Innenstadt steigt auf dem Münsterplatz eine Malle-Party. Ganz traditionell spielen auf dem Marktplatz die Albfetza, rockig wird's im Roxy Sound Garden in der Weststadt. Wer direkt nach dem Nabada feiern möchte, wird in der Friedrichsau fündig: Im Biergarten Liederkranz spielen DJs, auf der Dianawiese spielt die Iveco Big Band.

16:58 Uhr Das Nabada hier nochmal anschauen Wenn ihr selbst auf der Donau dabei gewesen seid oder heute Nachmittag keine Zeit hattet: Hier könnt ihr den Livestream zum Nabada nochmal in voller Länge anschauen.

16:47 Uhr Es tröpfelt langsam aus - die ersten Nabader sind wieder an Land Sockig, nass und glücklich - die ersten Nabader sind schon wieder an Land, bereit für einen Ausklang in der Innenstadt. SWR

16:10 Uhr Frühstart beim Nabada! Vier Minuten vor 16 Uhr ertönt der Startschuss zum Nabada 2024. Und vermutlich wird das heute ein kurzer Spaß - selten strömten die Schlauchboote so schnell an den Ufern vorbei wie heute.

15:54 Uhr Noch ist die Donau leer, zumindest fast - in fünf Minuten geht es los! Die Strömung der Donau hat es in sich - in wenigen Minuten startet das Nabada. DLRG und Wasserwacht sind bereit. SWR Jürgen Klotz

15:43 Uhr Das Nabada 2024 hier im Livestream - mit Markus Bayha und Catharina Straß

15:40 Uhr An den Ufern wird es enger! In knapp 20 Minuten gibt es den offiziellen Startschuss zum Nabada an der Eisenbahnbrücke. Schon am Mittag haben sich die ersten Besucherinnen und Besucher die besten Plätze an den Ufern reserviert. Die Donau ist noch leer, ein paar wilde Nabaderinnen und Nabader irren noch umher und suchen eine passende Einstiegsstelle, die Themenboote stehen bereit - wir würden sagen, das Nabada 2024 kann losgehen! Die Ufer füllen sich - die besten Plätze sind vermutlich schon belegt, wenn um 16 Uhr der offizielle Startschuss zum Nabada ertönt. SWR Jürgen Klotz

15:23 Uhr Eine Abseilstation an der Gänstorbrücke Weil mitten in der Donau, unter der Gänstorbrücke, zwei neue Betonpfeiler stehen, hat die DLRG am vergangenen Samstag eine Abseilstation eingerichtet. Sollten zusammengebundene Schlauchboote an den Pfeilern hängen bleiben, können sich die Einsatzkräfte schnell abseilen und die Boote auseinander schneiden. Die höchste Sicherheit fürs Nabada: An der Gänstorbrücke hat die DLRG eine Abseilstation für die Einsatzkräfte eingerichtet, die allen Nabaderinnen und Nabadern zu Hilfe eilen, die sich an den Pfeilern verfangen. SWR Catharina Straß

14:45 Uhr Auf geht's zum Nabada In Ulm steht heute alles Kopf: In etwas mehr als einer Stunde werden diese fünf jungen Männer mit ihrem Schlauchboot die Donau nabada, also hinunterbaden. Wenn ihr nicht vor Ort dabei sein könnt, legen wir euch an dieser Stelle schon mal ab 16 Uhr unseren Livestream ans Herz. SWR Jürgen Klotz

14:35 Uhr Das sind eure Retterinnen und Retter am Schwörmontag 200 Wasserretterinnen und -retter mit 25 Booten sind heute auf der Donau unterwegs. An Land rund 100 Einsatzkräfte des DRK und außerdem 160 Einsatzkräfte des ASB, die am Abend in der Stadt unterwegs sein werden. Auch die Notfallseelsorge ist vor Ort. Die meisten Rettungskräfte machen den Job heute ehrenamtlich, haben sich extra dafür Urlaub genommen. Feuerwehr, Wasserwacht und DLRG ziehen auf Höhe Friedrichsau alle, die es nicht selbst aus dem Wasser schaffen, mit ihren Rettungsbooten an Land. Damit alles gut geht, hier nochmal ein Appell von Oliver Bernsau von der DLRG: Video herunterladen (19,9 MB | MP4) Autor/in Catharina Straß

13:22 Uhr Ehemaliger Oberbürgermeister ist jetzt Ehrenbürger Ulm hat einen neuen Ehrenbürger: Der amtierende Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD, li.) applaudiert seinem Vorgänger Gunter Czisch (CDU), der 8 Jahre lang Rathauschef und 16 Jahre Erster Bürgermeister in Ulm war. Die Ehrenbürgerwürde ist die höchste Würde der Stadt. Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher (li.) verleiht seinem Vorgänger Gunter Czisch die Ehrenbürgerwürde SWR Ole Hilgert Autor/in Volker Wüst

13:07 Uhr Nabada 2024 - es wird kalt und schnell! Das Nabada findet statt, das ist die gute Nachricht! Auch wenn der gestrige Regen im Allgäu für eine starke Strömung der Donau sorgt. Die DLRG rät den wilden Nabaderinnen und Nabader: Sonnenschutz und Neopren, trockene Wechselkleidung, Schwimmwesten für Kinder und ganz wichtig - aufeinander aufpassen! Video herunterladen (16,5 MB | MP4) Autor/in Jürgen Klotz

12:42 Uhr "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein" Der neue Oberbürgermeister hat geschwört: Mit ein paar Minuten Verzögerung hat Martin Ansbacher zum Klang der Schwörglocke das erste Mal den feierlichen Schwur abgelegt.

12:40 Uhr Viele Läden nur am Vormittag offen Wie in den vergangenen Jahren schließen viele Läden, wie "Depot" in der Fußgängerzone, am Schwörmontag schon am frühen Nachmittag - die meisten gegen 14/14:30 Uhr. Wer also noch wichtige Besorgungen in Ulm zu treffen hat, muss sich jetzt ranhalten! Bis 14 Uhr geöffnet: Viele Läden in der Ulmer Innenstadt schließen an Schwörmontag früher. SWR Monika Götz Autor/in Monika Götz

12:00 Uhr Die Gäste sind ausgestattet: leichter Nieselregen bei der Schwörrede Ein Meer aus Schirmen auf dem Weinhof - die Gäste bei der Schwörrede haben sich von einem leichten Nieselregen zwischendurch nicht stören lassen. SWR

11:29 Uhr Währenddessen in der Ulmer Innenstadt Ein einzelner Flamingo in der Ulmer Innenstadt wartet auf seinen Einsatz beim Nabada am Nachmittag. SWR Volker Wüst

11:23 Uhr Ansbachers erste Schwörfeier in vollem Gange Der Weinhof hat sich gefüllt, die geladenen Gäste haben ihre Plätze eingenommen, um Ansbachers erster Schwörrede zuzuhören - die Stadt überträgt die Rede im Livestream. Video herunterladen (11,4 MB | MP4)

11:09 Uhr Zugausfälle und Schienenersatzverkehr - mit dem ÖPNV zum Schwörmontag Am Freitag haben am Ulmer Hauptbahnhof Bauarbeiten begonnen, die heute ein bisschen für Chaos sorgen könnten, wenn man nicht darauf vorbereitet ist: ein Drittel der Nahverkehrszüge fällt aus. Die Bahn und auch der Nahverkehrsverbund DING bemühen sich um Ersatz: Gleis 1 und 2, sowie die Gleise für die Regionalzüge nach Bayern sind gesperrt

Schienenersatzverkehr durch Busse für die Schnellbahnstrecke Ulm - Wendlingen

Schienenersatzverkehr durch Busse für die Regionalbahn Ulm - Günzburg Auf weiteren Verbindungen gibt es teilweise Ausfälle, bitte informiert euch vor An- und Abreise auf bahn.de, ob eure Züge fahren oder nicht. Die Verkehrsanbieter bemühen sich, auch nachts möglichst viele Besucherinnen und Besucher wieder nach Hause zu bringen. So werden in Richtung Biberach, Ehingen und auf der Brenzbahn spätere Züge angeboten. Die Arbeiten am Ulmer Hauptbahnhof lassen sich nicht verschieben, so die Bahn. Die Stadt und das Verkehrsministerium hatten die Bauarbeiten ausgerechnet am Schwörwochenende scharf kritisiert. Bislang nehmen die Bahnreisenden am Ulmer Hauptbahnhof die Situation gelassen: Audio herunterladen (278 kB | MP3)

10:46 Uhr In wenigen Minuten beginnt die Schwörfeier: Der OB bereitet sich vor Es ist seine erste Schwörrede - in seinem Büro bereitet sich der neue Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) vor, liest die vielen Seiten noch einmal durch, bevor um 11 Uhr die traditionelle Schwörfeier auf dem Weinhof beginnt. Nach seiner Rede wird Ansbacher zum Klang der Schwörglocke, die pünktlich um 12 Uhr im Ulmer Münster angeschlagen wird, das erste Mal den Ulmerinnen und Ulmern schwören, "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein". Ein konzentrierter Blick beim Durchlesen der insgesamt 17 Seiten Schwörrede - Martin Ansbacher bereitet sich in seinem Büro auf seinen ersten Stadtfeiertag als Oberbürgermeister vor. SWR Autor/in Hannah Schulze Martin Miecznik

10:36 Uhr Rückblick: So schön war die Lichterserenade am Samstag Schwimmende Lichtlein auf der Donau, Feuerwerk, Musik - die Lichterserenade am Samstag vor Schwörmontag zieht schon vor dem Stadtfeiertag tausende Besucherinnen und Besucher auf beide Uferseiten der Donau. Im vergangenen Jahr hatten die Lichter Stunden gebraucht, bis sie die Donau hinuntergeschwommen sind. Jetzt am Samstag begann das Spektakel kurz vor 22 Uhr, wegen der Strömung zogen die Lichter schneller vorbei. Die traditionelle Lichterserenade am Samstag vor Schwörmontag: Die tausenden Lichtlein waren aufgrund der Strömung etwas schneller als im vergangenen Jahr. SWR Peter Schmid Autor/in Peter Schmid

9:44 Uhr Diesen Ausblick hat OB Martin Ansbacher bei seiner ersten Schwörrede Es ist angerichtet: Die Stühle stehen in Reih' und Glied, die Geranien sind gegossen - um Punkt 11 Uhr kann die erste Schwörrede von Oberbürgermeister Martin Ansbacher hier am Weinhof in Ulm beginnen. SWR Michael Binder Autor/in Volker Wüst