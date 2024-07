Beim traditionellen Nabada am Schwörmontag in Ulm sind neben wilden Nabadern auch 14 Themenboote auf der Donau. Sie nehmen Stadtpolitik und Weltgeschehen auf die Schippe.

Beim traditionellen Schwörmontag am 22. Juli ist das Nabada einer der Höhepunkte der Feiern. Es ist ein bunter Wasserumzug mit tausenden Schlauchbooten und Flößen auf der Donau. Den Mittelpunkt bilden aufwändig gestaltete Themenboote. Sie nehmen jedes Jahr die aktuelle Politik und das kommunale Geschehen aufs Korn. Zwei Tage vor dem Spektakel ist noch viel zu tun.

Der "Chef" der Themenboote, Michael Schwender, zu Gast in der Landesschau am 18. Juli 2024:

Eine Woche Zeit für den Bau der Themenboote

Auf dem Ulmer Baubetriebshof herrscht an den Tagen vor dem Nabada ein geschäftiges Treiben. Es wird gehämmert, gesägt und gepinselt. Tür an Tür, in städtischen Werkstätten, feilen Vereine und Gruppen an etwas richtig Großem: ihrem neuesten Themenboot. Eine Woche lang können sie die Bauplätze am Neu-Ulmer Donaubad nutzen. Dann muss das Boot fertig sein - pünktlich zum Nabada am Schwörmontag.

Für die Gruppen bedeutet das viel Druck. Schließlich sollen ihre Ideen aus Holz und Stoff als Blickfang über die Donau gleiten. Auch für die Gruppe Fan Attack, den Fanclub des Basketballbundesligisten ratiopharm Ulm, heißt es: Ärmel hoch und angepackt. Rund 30 Freiwillige treffen sich jeden Nachmittag, um am Boot zu basteln.

Die Gruppe Fan Attack arbeitet unter Hochdruck an ihrem Kunstwerk. Ihre rund 30 Mitglieder sägen, pinseln und nageln jeden Nachmittag nach Feierabend auf dem Ulmer Baubetriebshof. SWR

Themenboote karikieren aktuelles Geschehen

Unter ihnen ist Manuela Jahl. Seit 2013 hilft sie beim Bau des Mottoschiffs von Fan Attack. Ihre Spezialität: Malen. "Das Highlight ist immer, wenn man dann sieht, was innerhalb von einer Woche hier entsteht. Wie einfach aus Stoff, Holz, Brettern etwas richtig Schönes wird."

Das Highlight ist immer, wenn man dann sieht, was innerhalb von einer Woche hier entsteht. Wie einfach aus Stoff, Holz, Brettern etwas richtig Schönes wird.

Die vielen Arbeitsstunden in der Werkstatt zahlen sich aus: Achtmal hat die Gruppe schon den Publikumspreis für das beste Themenboot gewonnen. Daran wolle man jetzt anknüpfen.

Unter dem Motto "Verplant im Bauwahn" nimmt die Gruppe in diesem Jahr die teuren Bauvorhaben der Stadt Ulm aufs Korn. Etwa die explodierten Kosten für Projekte wie den Neubau der Gänstorbrücke oder den Anbau am Ulmer Theater. Mit einem aufwändig gestalteten Wasserstrudel, der das Geld der Steuerzahlenden gierig verschlingt. Wie das genau aussieht, hält die Gruppe aber noch geheim. Nur so viel: Vier Meter hoch soll es werden. Vom Donauufer aus also kaum zu übersehen.

Im vergangenen Jahr hat die Gruppe "Fan Attack" die Vision des Gemeinderats satirisch aufgespießt, eine Seilbahn im Stadtgebiet zu bauen. Damit hat sie den Publikumspreis für das beste Themenboot beim Nabada auf der Ulmer Donau gewonnen, wie schon mehrfach zuvor. SWR

Nabada 2024: 14 offizielle Themenboote auf der Donau

14 offizielle Themenboote sollen an Schwörmontag auf der Donau schippern. Mit dabei das Motto "Ente gut alles gut?" vom Bundeswehrkrankenhaus und der Klinik für Strahlentherapie Uniklinikum Ulm - eine Anspielung auf die vielen Mini-Plastikenten, die in einer Februarnacht im Ulmer Rathaus aufgetaucht sind. Ein anderes Boot spielt mit dem Machtwechsel im Ulmer Rathaus: "Zisch und weg" als Referenz auf den abgewählten Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Die Narrenzunft Ulm thematisiert das 20-jährige Jubiläum der Stadtbibliothek mit einem innovativen Nutzungsvorschlag, sollten aufgrund der Digitalisierung die Bücher einmal aussterben: "Nach der Legalisierung von Cannabis wäre der Anbau von Hanf bestens möglich in Ulms Giga-Gewächshaus", wird die Zunft von der "Südwest Presse" zitiert.

Nabada 2024: Das sind die Mottos der Themenboote Friedrichsau – Platz für ALLE? (Verein Albert Einstein Discovery Center) Verplant im Bauwahn (Fan-Attack-Ulm) Blumen statt Bomben und Granaten (JVA Ulm) Martins TRAUM-Strand (USTA Ulm e.V.) Das Netz hat Löcher (DLRG Jugend Ulm) Hitchcocks "Die Vögel" (Freiwillige Feuerwehr Offenhausen) 20 Jahre Glas-Pyramide (Narrenzunft Ulm e.V.) Alles ist eine Baustelle (CVJM Evangelische Kirchengemeinde Ulm) Botswana hilft Ulmer Feuerwehr (ZSW Zentrum für Sonnenenergie & Wasserstoffforschung) Ente gut, alles gut? (Bundeswehrkrankenhaus und Klinik für Strahlentherapie Uniklinikum Ulm) Zisch und weg! (Nabada-Freunde) Weniger Plastik ist Meer (Anna-Essinger-Gymnasium Ulm) Das wird man ja wohl noch fordern dürfen! (Jugend aktiv in Ulm und Stadtjugendring) Selbstfürsorge statt Burnout (Schule für Ergotherapie Dornstadt)

Damit die auf Zillen aufgebauten Karikaturen am Schwörmontag fertig sind, müssen die Bootsbauer jetzt noch einmal alles geben. Der Antrieb für Andreas Gmeindl von Fan Attack: "Am Montagmorgen um sechs Uhr hier am Bauhof zu stehen, das Boot aufzuladen und dann den ganzen Tag zu genießen." Dann werden Tausende die aufwändig gestalteten Themenboote auf der Donau bewundern können.