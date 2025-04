Die Polizei hat mit Laserscannern und einer Drohne Straßenzüge in Neu-Ulm aufgenommen. Die Aufnahmen sollen Licht ins Dunkel bringen, wie ein 24-Jähriger bei einem Streit im April ums Leben kam.

Nach dem Tod eines 24-Jährigen am Neu Ulmer Donauufer Anfang April, versucht die Polizei den Tathergang zu rekonstruieren. Um den Tatablauf besser zu verstehen, soll der Tatort zu einem virtuellen Ort werden. Experten waren am Dienstag am Tatort und machten Aufnahmen für ein 3D-Modell.

Neu-Ulm: Der Tatort soll zum virtuellen Raum werden

An der Kleinen Donau in Neu-Ulm sieht es an diesem Dienstagvormittag ein bisschen aus, wie bei Dreharbeiten für einen Tatort. Die Polizei hat mehrere Straßenzüge abgesperrt. Eine Drohne kreist über den Häusern. Das Landeskriminalamt aus Bayern (BLKA) hat ebenso Personal geschickt wie die Kriminalpolizei Neu-Ulm und das Polizeipräsidium Schwaben/Südwest in Kempten.

Zwei Laserscanner machen in den Straßenzügen am und um den Tatort herum stundenlang Aufnahmen. Die Drohne filmt die Örtlichkeit von oben. Aus dem gesammelten Videomaterial entsteht ein virtueller Raum. In wenigen Tagen fügen Spezialisten die einzelnen Aufnahmen zu einem Gesamtwerk zusammen. Ermittler können sich die Szenerie dann am Computer ansehen.

Polizei will klären: Ergeben Aussagen zur Tatnacht Sinn?

Das Ziel der Verantwortlichen: Die Aufnahmen sollen helfen, das Tötungsdelikt an einem 24-Jährigen Anfang April aufzuklären. Die Polizei will mit Hilfe der Scanner- und Drohnenaufnahmen überprüfen, ob Aussagen von Tatbeteiligten stimmen und ob Aussagen von Zeugen glaubhaft sind.

Die Polizei hat das Gebiet rund um den Tatort in Neu-Ulm abgesperrt. Die tödliche Bluttat am Schwal soll durch Visualisierungen aufgeklärt werden. SWR

Von den jetzt gemachten Aufnahmen erhoffen sich die Ermittler, den Tatablauf am Donauufer Anfang April rekonstruieren zu können. In einer Nacht waren damals drei Männer, vermutlich bei einem Drogengeschäft, aneinander geraten. Dabei wurde ein 24-Jähriger so schwer mit Stichen am Hals verletzt, dass er im Krankenhaus starb. Der mutmaßliche Täter stellte sich einige Tage später der Polizei.

Beim BLKA in München gibt es außerdem einen Raum, in dem der Tatort in Neu-Ulm mit einer Virtual-Reality-Brille begangen werden kann. "Ermittlerinnen und Ermittler können sich hier den Tatort auch aus unterschiedlichen Perspektiven ansehen, auch aus Sicht von Zeugen oder Tatbeteiligten", sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben/Südwest, Christian Lindstedt.

Polizeisprecher: Visualisierung des Tatorts in Neu-Ulm ist aufwendig

Eine Visualisierung eines Tatorts ist aufwendig. Deshalb wird sie selten angewendet. Öffentlichkeitswirksam eingesetzt wurde die Technik unter anderem im November 2021. Damals wurde in München ein Mann an einem Bahnhof vor einen einfahrenden Zug geschubst. Der sogenannte "U-Bahn-Schubser"-Fall konnte mit der eingesetzten Laserscanner-Methode zentimetergenau rekonstruiert werden.