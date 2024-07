Disc-Golf - Wenn die Scheiben in den Korb fliegen

Frisbee spielen im Park, das kennt man. Weit weniger bekannt in Deutschland ist die Kombination aus Golf und Frisbee – das sogenannte Disc-Golf. Dabei wird eine spezielle Scheibe mit möglichst wenig Würfen in einen Korb geworfen. In Söhnstetten bei Heidenheim fand an diesem Wochenende ein großes Turnier im Disc-Golf statt.