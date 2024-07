Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

6:28 Uhr Wetter in BW: Hochsommerlich ins Wochenende Auch heute wird es in Baden-Württemberg wieder heiß und sonnig. Die Temperaturen erreichen 27 bis 33 Grad. Im Verlauf des Nachmittags können sich an manchen Orten Hitzegewitter entwickeln. Morgen wird es sogar noch heißer - die Temperaturen steigen auf bis zu 35 Grad in der Spitze, auch dabei sind wieder Hitzegewitter möglich. Am Sonntag kühlt es dann mit kräftigen Schauern und Gewittern wieder ab auf 26 bis 29 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (43,6 MB | MP4)

6:17 Uhr Offener Brief: 100 Ärzte sprechen sich für Homöopathie aus Soll die Homöopathie Teil der ärztlichen Weiterbildungsordnung bleiben? Darüber wollen die Delegierten der baden-württembergischen Ärztekammer morgen entscheiden. An sie richtet sich ein offener Brief, den der Heidenheimer Arzt Ulrich Geyer organisiert hat und den über hundert Ärztinnen und Ärzte aus Baden-Württemberg unterschrieben haben: Sie wollen, dass die Homöopathie Teil der Arztberufes bleibt - ansonsten gehe die professionelle Kontrolle verloren, argumentieren sie. Schon seit zwei Jahren tobt ein Konflikt zwischen der Landesärztekammer und BW-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne), der im Gegensatz zur Kammer an der Medizin an der Homöopathie festhalten will. Baden-Württemberg Delegierte entscheiden am Samstag Offener Brief: 100 Ärzte wollen an Homöopathie festhalten Die baden-württembergische Ärztekammer will die Homöopathie aus der ärztlichen Weiterbildungsordnung streichen. 100 Mediziner aus dem Land argumentieren in einem offenen Brief dagegen.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Ulm beginnt heute der Prozess gegen einen 15-Jährigen, der seine gleichaltrige Freundin kurz nach Weihnachten in einem Wald bei Ulm-Wiblingen erwürgt haben soll. Das Mädchen konnte zunächst reanimiert werden, starb aber Tage später an den Folgen der Tat. Weil der Angeklagte erst 15 Jahre alt ist, findet das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Kammer hat elf Verhandlungstage angesetzt. In Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) übergeben Gegnerinnen und Gegner eines geplanten Aussichtsturms im Wurzacher Ried ihre gesammelten Unterschriften im Rathaus. Der 40 Meter hohe Turm soll nach dem Willen des Gemeinderats das Naturschutzgebiet erlebbar machen und den Tourismus in Bad Wurzach ankurbeln. Die Kritikerinnen und Kritiker halten dagegen: Die Kosten seien mit fast vier Millionen Euro zu hoch und es werde massiv in die Natur eingegriffen. Zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause lädt der SWR auch in diesem Jahr Spitzenpolitiker der im baden-württembergischen Landtag vertretenen Parteien zu den traditionellen Sommerinterviews auf den Stuttgarter Fernsehturm ein. Den Anfang macht heute Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Das Interview wird in der Sendung "SWR Aktuell Baden-Württemberg" gesendet, die um 19:30 Uhr startet.

6:01 Uhr Gesamtmetall-Chef Wolf rät zu frühem Coming-out Gesamtmetallchef Stefan Wolf war 30 Jahre lang mit einer Frau verheiratet, seit einem Jahr ist er es mit einem Mann: Dem Musicalstar Kevin Tarte, der unter anderem den Grafen von Krolock in "Tanz der Vampire" verkörperte. Vor gut drei Jahren machte er die Beziehung öffentlich. Als offen schwuler Wirtschaftsboss ist Wolf in Deutschland eine Ausnahme. "Man ist ja dann oft auch verhaftet in Konventionen und in familiären Situationen, die dann so was schwierig machen", sagt Wolf im neuen SWR-Videopodcast "Zur Sache - intensiv". Heute bereut er, "nicht früher dieses Outing gemacht" zu haben. Denn sein Coming-out erlebte er als Akt der Befreiung: "Ich kann wirklich jedem, der damit umgeht, jetzt aus der Erfahrung nur raten, es eher früher als später zu machen, weil es einfach unglaublich befreiend ist." Baden-Württemberg Neuer SWR-Videopodcast "Zur Sache - intensiv" Gesamtmetall-Chef rät Homosexuellen zu frühem Coming-out Stefan Wolf war 30 Jahre mit einer Frau verheiratet. Nun mit einem Mann. Für einen CDU-Mann in seinen Sechzigern eine wohl seltene Geschichte.