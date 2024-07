Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

7:35 Uhr Spektakuläre U-Boot-Reise durch BW geht weiter Das ausrangierte U-Boot U17 ist weiter auf seinem Weg durch Baden-Württemberg. Sogar heute Nacht war es unterwegs - tagsüber geht es weiter vom Ortsausgang Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) in den Stadtteil Bonfeld. Am 30. Juni hat der Transport im rheinland-pfälzischen Speyer begonnen, am 28. Juli soll es am Zielort im Technik-Museum in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ankommen. Hier seht ihr die außergewöhnliche Transportroute: Die ungewöhnliche Route von U17 - von Speyer über Umwege nach Sinsheim Die Reise von U17 begann bereits im April 2023, als das ausrangierte U-Boot das Gelände der Bundesmarine in Kiel verlassen hat. Ab Mai 2023 war es dann am Technikmuseum in Speyer (Rheinland-Pfalz) untergebracht, ehe es am 30. Juni 2024 auf die Reise zum Technikmuseum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) geschickt wurde. Die Route ist im Prinzip einfach und kurz: von Speyer auf die A61 und von dort auf die A6, dann in Sinsheim herunter von der Autobahn. Doch so einfach geht es mit dem rund 100 Meter langen Gespann, das das Boot U17 geladen hat, nicht. Holger Baschleben vom Technikmuseum Sinsheim organisiert den Transport mit und erklärt, die Route ist nicht durchgängig über die Autobahn möglich. Das U-Boot ist mit seinen 350 Tonnen zu schwer und zu groß und kommt nicht unter den Autobahnbrücken hindurch. Stattdessen wird das U-Boot über eine genau ausgewählte Route fortbewegt: Von Speyer geht es über den Rhein auf dem Wasserweg nach Norden. Bei Mannheim muss das U-Boot dann, auf einem Flussponton befestigt, hinüber auf den Neckar. In Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) geht es wieder an Land und auf die Straße nach Bad Rappenau (Kreis Heilbronn). Dort darf U17 schließlich auf die Autobahn 6 in Richtung Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), vorbei an der PreZero Arena des TSG Hoffenheim zum Bestimmungsort, dem Technikmuseum Sinsheim. Die Strecke zu bewältigen, dauert fast einen ganzen Monat. Die genaue Route mit allen Details hat das Technimuseum auf einer eigens eingerichteten Webseite aufgelistet.

7:23 Uhr Nach Vorwürfen von Ärztin: Friedrichshafener Klinik entlässt Chefarzt Nach den schweren Vorwürfen einer Oberärztin gegen einen Chefarzt und mehrere Assistenzärzte am Medizin Campus Bodensee will das Klinikum Friedrichshafen den Chefarzt nun entlassen. Das ist eine erste Konsequenz aus einem internen Gutachten zu den Vorwürfen. Gestern wurden die Ergebnisse der Untersuchung der Öffentlichkeit vorgestellt. In zwei Fällen seien die Vorwürfe gegen den Chefarzt wegen angeblicher Pflichtverletzung so gravierend, dass das Arbeitsverhältnis von Seiten der Klinik beendet wird, teilte Andreas Brand, Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums Friedrichshafen und Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen, mit. Der betroffene Chefarzt weise die Vorwürfe der Prüfung zurück, heißt es von seinem Anwalt. Video herunterladen (23,8 MB | MP4)

7:12 Uhr Oberleitungsschaden: ICE nach Stuttgart in Ludwigshafen evakuiert Aktuelle News aus der Nacht: Auf der Bahnstrecke zwischen Bahnhof Ludwigshafen Mitte und Hauptbahnhof Ludwigshafen musste ein ICE evakuiert werden. Der Zug war besetzt mit 186 Personen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Oberleitungsschaden ausschlaggebend für die Störung. Der ICE kam von Mainz über Mannheim mit Fahrziel Stuttgart. Nach Angaben von Passagieren mussten sie etwa drei Stunden im Zug warten, bis gegen 2:20 Uhr die Evakuierung abgeschlossen war. Einsatzkräfte geleiteten die Fahrgäste aus dem Zug bis zum Busersatzverkehr. Mit den Bussen wurden die Reisenden nach Mannheim an den Hauptbahnhof gebracht, von wo sie Ihre Reise mit Ziel Stuttgart fortsetzten.

6:59 Uhr Bahnhof Großsachsenheim: Mann soll Ehefrau mit Messer angegriffen haben In Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) soll ein 52-jähriger Mann gestern Nachmittag erst seine 50-jährige Ehefrau und dann sich selbst mit einem Messer schwer verletzt haben - und zwar vor dem Bahnhofsgebäude des Ortes. Nach Angaben der Polizei hat der Mann erst mehrfach auf seine Ehefrau eingestochen und danach versucht, sich selbst zu töten. Wie genau sich die Tat ereignet hat, will die Kriminalpolizei nun klären - und auch das Motiv. Sowohl der Mann, als auch die Frau waren nicht vernehmungsfähig, sie kamen schwer verletzt in die Klinik. Eine Gefahr für die Bevölkerung soll bei dem Vorfall nicht bestanden haben. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.





6:47 Uhr Hoher Anteil ausländischer Gefangener in BW stellt Justiz vor Probleme Mehr als die Hälfte aller Strafgefangenen in Baden-Württemberg hat keinen deutschen Pass. Das geht aus Zahlen des Landesjustizministeriums hervor. Demnach lag der Anteil ausländischer Gefängnisinsassen zum Stichtag am 1. März bei 50,8 Prozent. Sprachliche und kulturelle Hürden stellen den Justizvollzug vor Herausforderungen. Zu der Statistik sagt der stellvertretende Vorsitzende im Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen, Rino-Gennaro Iervolino: "Kriminell wird man nicht mit der Geburt. Kriminell wird man durch das soziale Umfeld." Deshalb wünscht sich Iervolino genauere Informationen und Untersuchungen über die Milieus, aus denen die Menschen in den Gefängnissen stammen. Video herunterladen (61,2 MB | MP4)

6:35 Uhr Landtag lehnt Volksantrag für weniger Flächenverbrauch ab Ein Bündnis aus Naturschutz- und Landwirtschaftsverbänden ist mit seiner Forderung nach einer Obergrenze für den Flächenverbrauch in Baden-Württemberg im Landtag gescheitert. Die Parlamentarier lehnten den Volksantrag des Bündnisses "Ländle leben lassen" ab. Alle Fraktionen sprachen sich gegen den Volksantrag aus. Für mehr Wohnungen und für die Wirtschaft brauche es auch weiterhin neue Flächen, sagte der CDU-Abgeordnete Tobias Vogt. Für den Antrag hatten die Verbände mehr als 50.000 Unterschriften gesammelt. Sendung am Mi. , 17.7.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:22 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Vor dem Landgericht Stuttgart könnte es wieder ein Urteil im Zusammenhang mit dem Handgranatenwurf auf dem Friedhof von Altbach (Kreis Esslingen) geben. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Juni 2023 zusammen mit weiteren Personen den Mann, der die Handgranate auf eine Trauergesellschaft geworfen hatte, angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Landtag in Baden-Württemberg diskutiert heute in der aktuellen Debatte über Gewalt an Schulen sowie die Digitalisierung der Schienen. Beantragt wurden die Debatten von der AfD und den Grünen. In Karlsruhe startet heute DAS FEST. Bis Sonntag werden bis zu 250.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, die Konzerte auf verschiedenen Bühnen zu sehen bekommen. Mit dabei sind zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstler wie zum Beispiel Sportfreunde Stiller oder Bosse. Den Auftakt macht heute Abend Peter Fox.

6:10 Uhr Recherche: Jeder Fünfte muss Corona-Soforthilfen zurückzahlen Mehr als jeder fünfte Selbstständige oder Kleinunternehmer, der Corona-Soforthilfen bekommen hat, muss sie ganz oder teilweise zurückzahlen. Das hat eine Recherche von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" ergeben. Betroffen sind demnach bundesweit mehr als 400.000 Personen und Betriebe - zum Beispiel Cafés, Kosmetikstudios oder Friseursalons, die zeitweise nicht öffnen durften. Laut Bundeswirtschaftsministerium hatten viele kein Anrecht auf die Hilfen oder bekamen zu viel Geld. Es seien rund fünf Milliarden Euro zu viel ausgezahlt worden. Der Bundesrechnungshof und Interessenverbände kritisieren, das Ministerium habe die Voraussetzungen für die Hilfen mehrfach nachträglich geändert. Mehr als 5.000 Betroffene haben deshalb bereits gegen die Rückforderungen geklagt, etwa die Hälfte der Verfahren ist noch offen. Sendung am Do. , 18.7.2024 3:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:05 Uhr Wetter in BW: Der Sommer ist da Die nächsten Tage werden heiß: Heute scheint über Baden-Württemberg meist die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 31 Grad. Vereinzelt kann es am Vormittag ein paar lockere Schleierwolken geben. Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen dann weiter mit bis zu 33 Grad am Freitag. Doch dann knallt es wieder: Am Samstag kann es bereits zu Hitzegewittern im Südschwarzwald kommen, die am Sonntag dann weiter übers Land ziehen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Zehntausende Fans bei AC/DC-Konzert in Stuttgart Bis zu 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden erwartet - ob es tatsächlich das größte Konzert in der Geschichte Stuttgarts war, ist noch nicht abschließend geklärt. Fakt ist: Zehntausende Fans pilgerten gestern schon ab dem Nachmittag auf den Cannstatter Wasen, um sich gute Plätze zu sichern. Rund zwei Stunden dauerte der Auftritt der Kult-Rocker von AC/DC, den viele Schaulustige auch ohne Ticket von der Straße aus verfolgten. Die zehntausenden Menschen bekamen einen Knaller nach dem anderen zu hören: "T.N.T.", "Highway to Hell" oder auch "Back In Black". Unter einem Video, das SWR Aktuell auf Instagram gepostet hat, waren einige mit der Organisation der Veranstaltung unzufrieden. Kritikpunkt war dabei vor allem die Situation nach dem Konzert, als die zehntausenden Fans das Gelände verlassen wollten. Hier sei falsch kommuniziert worden, weshalb es zu Gedränge gekommen sei.