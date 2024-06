Der viele Regen der vergangenen Wochen hat den meisten Landwirten in Heilbronn-Franken die Erdbeerernte vermiest. Für die Spargelsaison gibt es dagegen eine positive Bilanz.

In diesen Tagen endet in der Region Heilbronn-Franken nicht nur die Spargelzeit, sondern auch die Erdbeersaison. Die Bilanz fällt bei vielen Landwirten durchwachsen aus. So sind bei den Anbauflächen von Georg Grötzinger in Brackenheim (Kreis Heilbronn) mehr als die Hälfte der Erdbeeren im Freiland durch den vielen Regen kaputt gegangen beziehungsweise verfault. Dem Spargel haben die vielen Niederschläge dagegen weniger ausgemacht. Nur beim Grünspargel gab es durch den Frost Ende April einzelne Ausfälle.

Hohe Niederschläge machen Erdbeerbauern zu schaffen

Der Niederschlagsmengen in den vergangenen Wochen haben auf den meisten Erdbeerfeldern große Schäden angerichtet. Teilweise mussten während der Ernte mehr Früchte aussortiert werden als gesunde Früchte vermarktet werden konnten. Dadurch war das Angebot zeitweise gering.

Auf den Feldern von Georg Grötzinger in Brackenheim (Kreis Heilbronn) endet die Erdbeersaison in den kommenden zehn Tagen. SWR

Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer geht auch nicht davon aus, dass sich die Marktlage nochmal entspannen wird. Zwar gibt es in den kommenden Wochen noch Spätsorten, die könnten das Defizit aber nicht ausgleichen.

Uns sind die Früchte unter den Fingern weggefault, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Aber man muss es nehmen, wie es kommt.

In Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) hatte Landwirt Tobias Barthel zudem mit Spätfrösten Ende April zu kämpfen. Weil es in zwei Nächten minus fünf Grad hatte, sind bei ihm 60 Prozent der Blüten erfroren. Durch den Starkregen kam zuletzt noch Schimmelbefall dazu. Er beendet deswegen am Wochenende seine Erdbeersaison.

Spargelernte endet schon vor Johannistag

Dem Spargel hat das Wetter dagegen weniger ausgemacht. Da es allerdings in Summe zu kühl und zu nass war, gab es zeitweise Einbußen bei Qualität und Menge. Landwirt Georg Grötzinger aus Brackenheim zieht trotzdem eine positive Bilanz, auch weil die Saison Ende März schon früh losging. Am Donnerstag wird er den letzten Spargel stechen. Traditionell endet die Spargelsaison am Johannistag, am 24. Juni.

So oft wie in diesem Jahr haben meine Erntehelfer noch nie die Regenjacke gebraucht.

Keine deutlichen Preissteigerungen

Durch die niedrigere Inflation lag der Spargelpreis in Baden-Württemberg auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Laut dem Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal mussten Verbraucher im Mai für weißen Spargel zwischen 8,20 Euro und 9,24 Euro pro Kilo zahlen. Zum Saisonende wird durch die knappe Angebotssituation mit steigenden Preisen gerechnet. Ähnlich sieht es zum Finale bei den Erdbeeren aus. Dort lagen die durchschnittlichen Verbraucherpreise in Baden-Württemberg in den vergangenen Wochen leicht unter dem Vorjahresniveau.