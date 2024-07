per Mail teilen

In Ravensburg ist das Rutenfest in vollem Gange. Es ist eines der größten und ältesten Heimatfeste der Region. Seit Montagmorgen zieht der Festzug durch die Altstadt.

Mit dem traditionsreichen Festzug wird einer der Höhepunkte des Rutenfestes in Ravensburg gefeiert. Zehntausende Besucher säumen seit Montagmorgen die Straßen in der Altstadt, um den mehrstündigen historischen Zug zu begleiten.

SWR-Reporterin Theresia Blömer war beim Start dabei:

Rutenfest wurde zum ersten Mal doppelt eröffnet

Am Freitag begann traditionelle Rutenfest: Fünf Tage lang herrscht in der Ravensburger Altstadt ein buntes Treiben mit Trommelgruppen, Festzug und Feuerwerk.

Die offizielle Eröffnung fand wie üblich am Freitag um 17 Uhr im Waaghaus mit der Übergabe der Fahnen an die Trommlerkorps statt. Anschließend ging es mit dem Antrommeln auf dem Marienplatz weiter. Neu war in diesem Jahr eine separate Eröffnung auf dem Festplatz um 19:30 Uhr, um die Leute dorthin zu locken, hieß es.

Festzug am Montag durch die Altstadt

Höhepunkte des Rutenfests waren am Samstagabend der Bürgertreff auf dem Marienplatz mit Tausenden von Menschen und der historische Festzug am Montagvormittag mit rund 4.500 Schülerinnen und Schülern und über 1.000 Musikern.

Mit dem Adlerschießen der Gymnasien am Dienstag und einem Feuerwerk in der Nacht endet das Fest. Es geht vermutlich auf Schulausflüge im Mittelalter zurück, bei denen Kinder Ruten für ihre Züchtigung schneiden mussten.

Viele Bauarbeiten in der Stadt werden fürs Fest stillgelegt

Seit vielen Monaten werden in der Ravensburger Altstadt für den Ausbau des Fernwärmenetzes die Straßen aufgebaggert. Für viele Händlerinnen und Händler ist das ein Ärgernis. Sie klagen über ausbleibende Kundschaft. Laut Stadt gibt es aber einen Hilfsfonds. In den vergangenen zwei Jahren seien knapp 70.000 Euro ausgezahlt worden.

Die Bachstraße in Ravensburg wurde für den Ausbau des Fernwärmenetzes aufgebaggert und wieder verschlossen. SWR Dirk Polzin

Beim traditionellen Rutenfest sollen aber keine Baggerarbeiten stören: Die meisten Baustellen wurden deswegen stillgelegt, die aufgegrabenen Straßen provisorisch geschlossen, so die Stadt.