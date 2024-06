Tausende bei traditionellem Festumzug in Laupheim

Am Sonntag sind tausende Besucher zum traditionellen Festumzug des Laupheimer Kinder- und Heimatfests gekommen. Über 100 Gruppen zogen durch die Stadt.

Am Sonntagnachmittag hat in Laupheim (Kreis Biberach) wieder der traditionelle Heimatfestumzug stattgefunden. 103 Gruppen und Musikkappellen aus Laupheim und Umgebung stellten Szenen aus der Stadtgeschichte nach, die Grundschüler zogen als bunte Adler durch die Straßen und Vereine machten Werbung für sich. Zehntausende Zuschauer verfolgten das bunte Treiben bei großteils schönem Wetter. Nur gegen Ende des Umzugs begann es zu regnen. Den Abschluss bildete wie immer der Rottal Molle, eine umgebaute Lokomotive, auf der die künftigen Schulkinder mitfahren dürfen.

Die Stadtkapelle Laupheim sorgte für gute Musik. SWR Hattenberger

Polizei zufrieden mit Verlauf

Das Laupheimer Kinder- und Heimatfest lockte in den vergangenen Tagen zehntausende Besucher an, die in den Biergärten, Festzelten und auf dem Rummelplatz feierten. Im Großen und Ganzen sei das Heimatfest friedlich verlaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es habe einige wenige Einsätze gegeben, aber das sei bei so einem großen Volksfest nicht zu verhindern.