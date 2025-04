Eier haben zu Ostern Hochkonjunktur. Und generell werden in Deutschland Eier immer beliebter. Daher setzen immer mehr Landwirte auf Hühner, auch am Bodensee und in Oberschwaben.

Eier sind nicht nur in der Ostersaison beliebt. Insgesamt essen Menschen im Land mehr Eier als noch vor einigen Jahren.

Landwirte, auch in Oberschwaben und am Bodensee, bauen wegen des Eierbooms ihre Kapazitäten aus - und halten mehr Legehennen oder züchten mehr Hühner.

Claudia und Tobias Ray haben sich vor zwei Jahren Legehennen zugelegt und die Eier-Produktion zu ihrem neuen Hauptstandbein gemacht. Bei ihnen war das Auslaufen einer Förderung für ihre Biogasanlage der Grund für eine Veränderung. Claudia Ray ist auch nach zwei Jahren noch begeistert von ihren Legehennen.

Die Arbeit mit den Tieren ist sehr schön. Das Huhn ist ein ganz tolles Tier.

Auch das Ei sei ein tolles Produkt, sagt Claudia Ray. Es lasse sich gut vermarkten. Sie wisse, welches Futter die Hühner bekämen und wie die Hühner gehalten werden. Denen gehe es gut. Knapp 5.000 Hennen haben sie und ihr Mann. Die Rays setzen zwar nicht auf Bio-Haltung, aber viel Platz haben die Hühner trotzdem.

Etwa vier Quadratmeter Platz hat jede Legehenne im Geflügelhof von Claudia und Tobias Ray in Wangen-Haslach. SWR Moritz Kluthe

Wir haben konventionelle Freilandhaltung. Für die Hühner heißt das: den ganzen Tag draußen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Jedes Huhn hätte vier Quadratmeter Platz, rechnet Tobias Ray vor. Ursprünglich wollten sie eigentlich Bio-Hühner haben. Dann wären es nur 3.000 Hühner geworden. Allerdings hätte sich das nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine nicht mehr gerechnet, weil der Absatz für die teureren Bio-Produkte eingebrochen sei.

Für das Ehepaar Ray hat die Hühnerhaltung einige Vorteile. So läuft in dem Stall vieles automatisiert. Auch die Eier kommen über ein Fließband vorsortiert in einen Lagerraum. Dort packen Claudia und Tobias Ray die Eier in Kartons für den Transport zu den Kunden, überwiegend Supermärkte in der Region.

Zahl der Hühnerbetriebe in Baden-Württemberg steigt

Wie die Rays steigen immer mehr Landwirte in Baden-Württemberg in das Geschäft mit Hühnereiern ein. Im Jahr 2014 gab es laut dem Geflügelwirtschaftsverband 167 Betriebe, die 3.000 oder mehr Legehennenplätze hatten. Im vergangenen Jahr waren es 243 Betriebe. Kleinere Betriebe erfasst die Statistik nicht. Bei den Betrieben dieser Größe stieg die Zahl der Legehennenplätze in dem Zeitraum von knapp 2,3 Millionen auf über 2,9 Millionen Plätze.

Mehr als 200.000 Eier am Tag rollen hier auf der Färbemaschine in dem Familienbetrieb in Bad Schussenried kurz vor Ostern. SWR Moritz Kluthe

In Bad Schussenried werden pro Tag mehr als 200.000 Ostereier gefärbt

Eine spezielle Nische der Eierwirtschaft ist die Eierfärberei. Einer der größten Betriebe im Land gehört der Familie Zembrot in Bad Schussenried (Kreis Biberach). Hier werden in der Ostersaison pro Tag mehr als 200.000 Eier gefärbt. Die kommen aus ganz Baden-Württemberg und zu kleinen Teilen aus Österreich und Südtirol.

Auch hier spürt man die steigende Nachfrage nach Eiern. Laut Manuel Zembrot sei einer der Gründe dafür der steigende Eier-Konsum bei Verbrauchern.

Das liegt daran, dass der Pro-Kopf-Verbrauch um 10 Eier einfach gestiegen ist. Das Ei hat inzwischen allgemein einen guten Ruf. Es wird auch oft Superfood genannt.

Die steigende Nachfrage führe zu Engpässen auf dem Eiermarkt, so Zembrot. In der Eierfärberei hätten sie das Lager rechtzeitig gefüllt. So sei die Ostersaison bisher ganz gut über die Bühne gegangen.

In Baden-Württemberg kommt nur jedes vierte Ei aus dem Land

Auf das Land betrachtet kommen allerdings zu wenig Eier aus der heimischen Landwirtschaft. Laut dem Geflügelwirtschaftsverband Baden-Württemberg müssten hier mehr Hühner Eier legen, um die Nachfrage zu bedienen. Gerade mal etwas mehr als jedes vierte Ei, das in Baden-Württemberg gegessen wird, kommt auch von hier. In Deutschland habe der Selbstversorgungsgrad im vergangenen Jahr bei 72,2 Prozent gelegen, so der Verband. Das heißt: Hühnerbetriebe wie die der Rays finden auch ihre Abnehmer. Claudia Ray bereut den Wechsel ins Legehennengeschäft nicht.

Es hat sich wirklich gelohnt, dass wir das durchgezogen haben.

Am Anfang sei es sehr anstrengend gewesen. Mittlerweile hätten sie und ihr Mann eine gute Direktvermarktung für ihre Eier aufgebaut.