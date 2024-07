Am Samstag wechseln sich in Baden-Württemberg Sonne und dichte Wolken ab. Nur vereinzelt entstehen Schauer, meist bleibt es trocken. Es ist etwas kühler und nicht mehr so schwül. Die Temperaturen erreichen 18 Grad im Hochschwarzwald, 21 Grad an der Donau und bis 24 Grad in der Kurpfalz. Am Sonntag wird es mit bis zu 27 Grad wieder wärmer.