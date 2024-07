In Bad Rappenau ist ein Mann gegen die Hauswand einer Apotheke gefahren. In der Wand klafft ein Loch so breit wie das Auto. Zwei Personen wurden laut Polizei leicht verletzt.

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Donnerstagabend in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn). Ein Mann ist mit seinem Auto in die Wand der Kurapotheke in der Heinsheimer Straße gefahren. Das Ergebnis: Ein Loch in der Hauswand so breit wie das Auto.

Möglicherweise medizinische Ursache

Was den Unfall ausgelöst hat, ist noch nicht genau geklärt. Der Unfallverursacher wurde allerdings in ein Krankenhaus gebracht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Polizei zufolge ist ein medizinischer Notfall als Grund nicht auszuschließen. Zuvor war der Mann hinter einem weiteren Mann im Kreisverkehr gefahren, soll dessen Auto dann mit seinem Fahrzeug touchiert haben und anschließend geradeaus in die Mauer der Apotheke gefahren sein. So schildert es ein Polizeisprecher am Donnerstagabend.

Aus unbekannten Gründen ist am Donnerstagabend ein Mann mit seinem Auto gegen die Wand der Kurapotheke in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) gefahren und hat dort ein großes Loch hinterlassen. Birger Romler / EinsatzReport24

Das Resultat: Auch der zweite Mann wird leicht verletzt, ist kurz benommen, heißt es. Und in der Wand der Apotheke klafft unter einem vergitterten Fenster ein Loch so breit wie das Auto, das hineingefahren ist. Dem Personal und den Kunden der Apotheke ist laut Polizei allerdings nichts passiert.