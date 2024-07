per Mail teilen

Auf der A6 Nürnberg-Heilbronn ist nahe der Landesgrenze ein Konvoi des US-Militärs verunglückt. Die Autobahn ist an der Stelle gesperrt, derzeit laufen die Bergungsarbeiten.

Die A6 zwischen Feuchtwangen-Nord (Kreis Ansbach, Bayern) und dem Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Dienstag in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt worden, wodurch es zu erheblichen Behinderungen kommt. Laut Polizei fuhren am Vormittag drei US-Militärlaster auf der bayerischen Seite der Landesgrenze aufeinander. Ein weiteres Auto wurde bei dem Unfall touchiert, der 23-jährige Fahrer leicht verletzt. Auch die drei Fahrer der Militärlaster wurden leicht verletzt.

US-Militärpolizei an der Unfallstelle

Am Mittag hatten die Bergungsarbeiten begonnen, der Polizei zufolge hatten die Militärlaster keine Sprengmittel oder gefährliche Stoffe geladen. Zur Abwicklung des Unfalls ist die Militärpolizei der US-Army weiterhin vor Ort.

Stundenlang war die Unfallstelle auf der A6 gesperrt. keine

Aktuell ist unklar, wie lange Aufräumarbeiten und Sperrung andauern werden. Ein Sprecher der Verkehrspolizei Ansbach geht davon aus, dass die Fahrbahn in Richtung Heilbronn noch bis zum Nachmittag gesperrt bleibt. Der Verkehr wird ab Feuchtwangen Nord abgeleitet. Auch im Umland kommt es zu erheblichen Behinderungen.