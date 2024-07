Ab Donnerstag bebt wieder der Mount Klotz in Karlsruhe, denn DAS FEST startet. Das Festival will nicht nur Musikveranstaltung sein, sondern ein Fest für die ganze Familie.

Das größte Festival rund um Karlsruhe startet ab Donnerstag: DAS FEST. Bis Sonntag erwarten die Veranstalter pro Abend Zehntausende Besucherinnen und Besucher in der Günther-Klotz-Anlage. Und die können sich auf viele bekannte Namen freuen.

Headliner am Eröffnungstag ist Peter Fox, der schon mehrfach am Mount Klotz aufgetreten ist. Erst vor zwei Jahren war er mit seiner Band Seeed bei DAS FEST. "Peter Fox kommt gerne wieder. Es ist die besondere Stimmung von DAS FEST, die ihn reizt, nicht das Geld", meint Holger Jan Schmidt, der für das DAS FEST-Booking verantwortlich ist.

Seit 2009 zum ersten Mal wieder solo bei DAS FEST: Peter Fox IMAGO IMAGO/Future Image

DAS FEST 2024 Line-up: "Unser Hebel ist der Hügel"

"Beim Booking ist die Konkurrenz um Namen groß", so Schmidt. Bei DAS FEST zu spielen, sei aber für die Künstlerinnen und Künstler attraktiv:

Unser Hebel ist der Hügel.

Gemeint ist der Mount Klotz, der Hügel in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage vor der Bühne. Immer wieder sind die Künstlerinnen und Künstler begeistert von der besonderen Atmosphäre.

Schmidt und sein Team freuen sich auch über zwei Headlinerinnen in diesem Jahr: "Das Angebot an weiblichen großen Namen ist nicht so breit." Mit LEA und Nina Chuba hat DAS FEST zwei namhafte Künstlerinnen gewonnen.

Zum ersten Mal bei DAS FEST dabei: LEA IMAGO IMAGO/Future Image

Veranstalter von DAS FEST hoffen auf gutes Wetter

Insgesamt feiern hier rund 250.000 Menschen über die gesamte Zeit - auch schon während des Vorfests, das nun DAS FEST AM SEE heißt. Martin Wacker ist Geschäftsführer von der Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME), die DAS FEST veranstaltet. Er hofft, wie das ganze Team, auf gutes Wetter für alle vier Tage. DAS FEST AM SEE musste am Montagabend wegen eines Unwetters abgebrochen werden.

Starkwetterereignisse gehören mittlerweile zu Festivals dazu.

Bei warmen Temperaturen werden auch viele Getränke verkauft. Allerdings sitze in diesem Jahr das Geld nicht mehr so locker wie in den vergangenen Jahren, so Wacker: "Die Leute halten sich beim Kauf zurück. Dann werden keine vier, sondern lieber zwei Bier getrunken."

In unserem FAQ haben wir die wichtigsten Infos zu DAS FEST 2024 zusammengefasst:

DAS FEST 2024 zeigt Solidarität mit der Ukraine

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine zeigt sich DAS FEST solidarisch mit dem Land und seinen Kulturschaffenden. Nach Aljona Aljona im vergangenen Jahr kommt nun das ukrainische Kalush Orchestra am Donnerstag. Die Gruppe hat 2022 den Eurovision Song Contest gewonnen.

70 Prozent von DAS FEST 2024 sind kostenlos

Für die DAS FEST-Betreiber ist wichtig: Es gibt neben dem Bereich am Mount Klotz, für den bezahlt werden muss, auch einen kostenlosen Bereich. Dieser macht mit 70 Prozent sogar den Großteil des Festivals aus. Das ist zum Beispiel der Fall für die DAS FEST 2024 INDIA SUMMER DAYS, der DAS FEST 2024 Sparda Sport-Park oder auch das traditionelle Karlsruher Entenrennen am letzten Festtag.

Dort sind die Feldbühne, der Fest-Floor und die Kulturbühne. Für den Bereich am Mount Klotz gibt es nur noch wenige Tickets für den Sonntag, ansonsten ist DAS FEST ausverkauft.