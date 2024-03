LEA, Bosse, Peter Fox: Das Line Up für DAS FEST 2024 in Karlsruhe

DAS FEST hat seine Hauptacts für dieses Jahr vorgestellt. Neben Neulingen sind auch alte Bekannte beim bekannten Festival am Mount Klotz in Karlsruhe dabei.

Die Veranstalter von DAS FEST haben am Donnerstag die Hauptacts für das diesjährige Festival bekanntgegeben. Neben neuen Künstlern wurde auch der Spielplan vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem die Sportfreunde Stiller und die australische Rockband Wolfmother.

DAS FEST startet mit Peter Fox

Headliner am Donnerstag ist der Berliner Musiker Peter Fox. Für den 52-Jährigen ist der Mount Klotz kein Unbekannter. Erst vor zwei Jahren war Peter Fox mit seiner Band Seeed bei das Fest. In diesem Jahr kommt er nach über zehn Jahren Pause mit seinem zweiten Studioalbum als Solokünstler im Gepäck nach Karlsruhe. Ebenfalls am Donnerstag spielt die australische Sängerin Tones And I, die ihren Auftritt bei DAS FEST im letzten Jahr kurzfristig absagen musste.

Seit 2009 zum ersten Mal wieder solo bei DAS FEST: Peter Fox IMAGO IMAGO/Future Image

Bosse und Sportfreunde Stiller am Freitag

Der Freitag bietet ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Die Sportfreunde Stiller und Bosse gehören zu den Dauergästen bei DAS FEST. Alleine für die Sportfreunde, die in wenigen Wochen ihre Tour starten, wird es bereits der fünfte Auftritt beim Karlsruher Festival. Auch Sänger Bosse ist in diesem Jahr mit seinem neuen Album auf Tour. Abgerundet wird der Freitag von Moop Mama x Älice und Kytes.

Wo bekomme ich Tickets für DAS FEST in Karlsruhe? DAS FEST in Karlsruhe findet in diesem Jahr vom 18.07. bis zum 21.07 in der Günther-Klotz-Anlage statt. Tickets für DAS FEST gibt es hier. Neben Tagestickets sind auch Festivaltickets für alle vier Tage erhältlich. Das Kontingent für die Festivaltickets ist aber bereits ausgeschöpft. Tageskarten kosten pro Person 17,20 Euro. Während DAS FEST gibt es wie jedes Jahr einen kostenlosen Bereich in der Günther-Klotz-Anlage. Dort gibt es mehrere Bühnen mit zahlreichen Musikacts und ein breites Familienangebot.

Nina Chuba als Hauptact am Samstag

Sängerin und Rapperin Nina Chuba ist schon länger als Act für DAS FEST bekannt. Jetzt ist auch klar, dass sie den Samstag als Headlinerin anführt. Unterstützt wird sie dabei unter anderem von Schmutzki und Megaloh. Außerdem bekommen auch einige lokale Künstlerinnen und Künstler am Samstag die Chance, auf der großen Bühne zu spielen.

LEA zum ersten Mal bei DAS FEST

Zum ersten Mal bei DAS FEST und direkt Headliner: Sängerin LEA macht in diesem Jahr am Mount Klotz das Licht aus und beendet das Festival am Sonntag als Hauptact. Zuvor bringen die australischen Rocker von Wolfmother den Hard Rock der 70er Jahre nach Karlsruhe. Außerdem liefern Gringo Mayer & Die Kegelband Rockmusik auf Kurpfälzisch.