Die "Hügelhelden" sind richtige Hardcore-Fans: Viele von ihnen begleiten DAS FEST von Beginn an und sitzen jedes Jahr mit ihren Plastikstühlen ganz oben auf dem Mount Klotz.

Mit einem Plastikstuhl auf einem stark abschüssigen Hügel sitzen - das ist eine Kunst für sich. Die "Hügelhelden", eine Gruppe aus Hardcore-Fans von DAS FEST in Karlsruhe, haben dafür seit vielen Jahren eine einfache Lösung: Sie sägen die Hinterbeine der Stühle ab, damit sie sich perfekt in die Steillage am Mount Klotz anpassen. Die Stühle wurden zu einem Markenzeichen der "Hügelhelden".

VorFEST ist jetzt das "Fest am See" - Start Mittwoch, 12. Juli Beim DAS FEST 2023 in Karlsruhe gibt es in diesem Jahr zwei Neuerungen:

Das VorFEST heißt jetzt das "Fest am See" . Vom 12. bis 18. Juli spielen dort fast 1.000 Musikerinnen und Musiker auf den Bühnen in der Günther-Klotz-Anlage.

. Vom 12. bis 18. Juli spielen dort fast 1.000 Musikerinnen und Musiker auf den Bühnen in der Günther-Klotz-Anlage. "DAS FEST goes Schlachthof": Am Mittwoch, den 19. Juli, zieht das "Fest am See" von der Günther-Klotz-Anlage für einen Tag auf das Schachthofgelände um. Grund ist der große Umbau für DAS FEST. Am Donnerstag gibt es ab 17.30 Uhr auf dem Schlachthofgelände in der Alten Hackerei, in der Fettschmelze, im Substage, im Tollhaus und in Alinas Café viel Musik und Kulinarisches.

Das erste Mal bei DAS FEST Karlsruhe im Jahr 1985 dabei

Matthias Knorre ist einer der "Hügelhelden" und schon von Anfang an bei DAS FEST dabei. Bei der ersten Ausgabe des Festivals im Jahr 1985 war er gerade einmal zehn Jahre alt. In der Weststadt aufgewachsen, durfte er als Kind alleine auf das Festival - das war quasi um die Ecke. Zusammen mit seinem Bruder entdeckte er dort schnell ein erstes Geschäftmodell: Pfandflaschen abgeben lohnt sich!

Den ganzen Tag sammelten die zwei Brüder also Flaschen und gaben sie ab. "Wir haben uns ein Steakweck nach dem anderen, eine Cola nach der anderen reingehauen. Mein Bruder konnte nachts nicht einpennen", erinnert sich Matthias Knorre.

Früher saßen die "Hügelhelden" noch mit gemaltem Banner auf dem Mount Klotz Matthias Knorre

Geschichten ohne Ende: Faithless und Peter Fox auf DAS FEST

Die Liebe zum Karlsruher Festival blieb. Jahr für Jahr zog es Matthias Knorre in die Günther-Klotz-Anlage, seitdem hat er unzählige Geschichten gesammelt: über Highlights wie Faithless im Jahr 1998, verrückte Aktionen mit Feuerwerk und leuchtenden Luftballons auf dem Hügel - und über das sagenumwobene Jahr 2009, als Peter Fox den Hügel fast abgerissen hätte.

Die "Hügelhelden" sind 2023 wieder auf ihrem Stammplatz

Auch in diesem Jahr werden die "Hügelhelden" wieder an ihrem Stammplatz zu finden sein: ganz oben auf dem Mount Klotz, an einer der steilsten Stellen des Hügels. Etwa 50 Leute sind sie in ihrer Gruppe, aber Plastikstühle dürfen sie aus Sicherheitsgründen immer weniger aufstellen. Jedes Jahr würden sie darum bangen, dass sie weiterhin mit Stühlen beim FEST reindürfen, erzählt Hügelheld Matthias Knorre.

Die Hügelhelden stechen durch ihre Fahnenmasten, die nachts auch leuchten, auch auf dem vollen Mount Klotz heraus Matthias Knorre

"Hügelhelden" sind geduldet, weil man sich kennt

Die Veranstalter sind immer im Austausch mit der Fangruppe, man kennt sich mittlerweile. Und: Die "Hügelhelden" haben den Überblick. Von oben sehen sie, wenn zum Beispiel jemand am Mount Klotz ausrutscht, dann würden sie sofort helfen. Zwei der "Hügelhelden" sind im "normalen" Leben Erzieher, deswegen passen sie beim FEST auch schon mal auf Kinder auf. Und manchmal machen sie ihre Stühle für ältere Menschen frei, denen es schwer fällt, am Hügel zu stehen.

Matthias Knorre schaut gerne auch schon während des Fest-Aufbaus in der Günther-Klotz-Anlage vorbei. SWR Markus Volk

DAS FEST ist die ganz große Liebe

"Es ist einfach schön gemeinsam den Sommer, das Leben und die Musik so zu feiern, wie es hier stattfinden kann. Es ist einfach grandios!"

Aus einem kleinen Festival im Jahr 1985 wurde für Matthias Knorre die ganz große Liebe. Er hofft, dass er auch in zwanzig Jahren noch genauso auf dem Mount Klotz feiern kann wie heute. Und die Vorfreude auf die FEST-Ausgabe 2023 ist schon riesig.