Spektakel am Himmel - Polarlichter tanzen über dem Raum Karlsruhe

Ein seltenes Naturphänomen hat in der Nacht auf Samstag den Raum Karlsruhe buchstäblich verzaubert. Über der Region tanzten Nordlichter, die sonst nur in Skandinavien zu sehen sind.

Polarlichter haben in der Nacht zu Samstag viele Menschen in ganz Deutschland begeistert. Das nächtliche Spektakel am Himmel war auch über dem Raum Karlsruhe über mehrere Stunden zu sehen. Auslöser dafür ist ein extrem starker Sonnensturm, der das Wochenende über anhalten soll.

So schön tanzten die Polarlichter bis zum Sonnenaufgang am Samstag über Karlsruhe:

Erste Nordlichter über Karlsruhe bereits kurz nach Sonnenuntergang

Bereits kurz nach 22 Uhr am Freitagabend mit Eintritt der Dunkelheit waren die ersten Nordlichter teils mit dem bloßen Auge zu sehen. Was mit dem Auge als Lichtschein oder -streifen wahrgenommen werden kann, sieht die Kamera dann in Farbe.

Nordlichter über der Günther-Klotz-Anlage

Auch über dem Nordschwarzwald und dem Kreis Karlsruhe tauchten die Polarlichter selbst über beleuchteten Wohngebieten auf.

Extremer Sonnensturm ermöglicht Polarlichter im Raum Karlsruhe

Verantwortlich für das nächtliche Himmelsspektakel, das meistens als grünlich oder rötliches Leuchten zu sehen ist, sind sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne weggeschleudert. Geschieht dies in Richtung Erde, können die Teilchen bei uns ankommen. Treten sie in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten. So ein starker Sonnensturm ist dafür verantwortlich, dass die Polarlichter auch im Raum Karlsruhe zu sehen waren.

Auch in der Nacht zu Sonntag stehen die Chancen gar nicht nicht schlecht, erneut Polarlichter über der Region entdecken zu können.