Ein wahres Spektakel wartet in den kommenden Nächten auf Baden-Württemberg: Am Himmel könnten Polarlichter zu sehen sein. Besser könnten die Chancen kaum sein, sagt ein Experte.

In den nächsten zwei Nächten könnten Polarlichter über Baden-Württemberg zu sehen sein. Diese entstehen durch Eruptionen der Sonne - kurz gesagt durch einen Sonnensturm. Beginnen soll das Himmelsphänomen laut Carolin Leifke aus dem Haus der Astronomie in Heidelberg bereits in der Nacht auf Samstag. Auch in der folgenden Nacht könnten Polarlichter über Baden-Württemberg zu sehen sein.

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter nicht klein sei, bestehe natürlich keine Garantie, dass man etwas sieht, so die Expertin. Generell gilt: Je nördlicher man ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Im Odenwald stehen die Chancen also besser als am Bodensee, so Leifke.

Uwe Gradwohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion erklärt, wie die genaue Vorhersage für die kommenden Nächte aussieht:

Wetterexperte: Chancen für Polarlichter könnten kaum besser sein

Das Wetter spielt auch mit: In der Nacht auf Samstag werden nur ein paar Schleierwolken erwartet und auch in der Nacht auf Sonntag bleiben die Bedingungen gut, sagt SWR-Wetterexperte Bernd Madlener. "Die Chancen, Polarlichter zu sehen, sind super, besser könnten sie kaum sein."

Anders als in Norwegen, Schweden oder Alaska erwartet Baden-Württemberg keine grünen oder blauen Polarlichter. Martin Federspiel vom Planetarium Freiburg sagt, es wird eher rotes Licht zu sehen sein. Wann genau der Sonnensturm mit den Polarlichtern über Europa zieht, sei allerdings schlecht vorauszusagen - anders als etwa bei einer Sonnenfinsternis. Der Astrophysiker empfiehlt aber, ab 22 Uhr den Blick in den Himmel zu richten oder eine Kamera aufzustellen und abzuwarten, was passiert. Konkret ist die Wahrscheinlichkeit, dass Polarlichter auch in Süddeutschland sichtbar werden, am Samstag kurz vor Sonnenaufgang am größten, sagt Uwe Gradwohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion.

Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg gibt Tipps, wie man die Polarlichter gut sehen kann: Man benötigt eine freie Sicht Richtung Norden - also ohne große Häuser oder Bäume im Weg. Je weiter man vom Stadtlicht entfernt ist, desto besser.

Handykamera macht schwache Polarlichter sichtbar

Falls die Polarlichter zu schwach für das bloße Auge sein sollten, kann man sie mit einem einfachen Trick sichtbar machen: Normalerweise reiche es, ein Handy mit eingeschalteter Kamera umgedreht auf eine Außenfensterbank zu legen - und das mit möglichst langer Belichtung, so Liefke bereits Ende März gegenüber dem SWR. Dabei sollte es so dunkel wie möglich sein. Auch eine freie Sicht nach Norden ist wichtig.

"Auf dem Foto kommen dann meistens schon die Farben raus", so Liefke. Und das, obwohl am Himmel gar keine Farben oder nur ein farbloser Schleier zu sehen ist. Selbstverständlich gehe das auch mit einer Kamera auf einem Stativ.

Bei den Polarlichtern spielen auch die Sonnenzyklen eine große Rolle. Auf dem Höhepunkt sind die Sonnenstürme am häufigsten und Polarlichter werden sichtbar.