Magische Momente am Himmel

Polarlichter gibt es jetzt auch bei uns am Himmel zu sehen. Wenn sie erscheinen, leuchtet der Himmel grün, lila und rosa, die Wolken geheimnisvoll gelb – ein magischer Moment. Andreas Machalica aus dem SWR1 Wetterstudio weiß, wie sie entstehen.

Es ist die Sonne, die für die Polarlichter sorgt. Von dort kommt nicht nur Wärme, sondern immer wieder auch mal ein Partikelstrom. Das sind kleine, elektrische Teilchen, die von der Sonne ausgestoßen werden und auf das Erdmagnetfeld treffen. Dann werden die Luftmoleküle zum Leuchten angeregt und man kann die wunderbaren Polarlichter sehen.

Bildergalerie: So schön sind Polarlichter

Warum gerade jetzt?

Die Sonne ist in diesen Monaten besonders aktiv und wir haben einen elfjährigen Zyklus, in dem wir im Moment auf das Maximum dieser aktiven, unruhigen Sonne zusteuern. Wir können also in der nächsten Zeit immer wieder mal mit Polarlichtern rechnen.

Wann genau?

In welchen Nächten das genau der Fall ist, kann man nicht vorab sagen. Es gibt aber immer wieder sogenannte Sonneneruptionen und Sonnenstürme. Wenn diese sich dann auf den Weg machen, dauert es ein bis zwei Tage, bis sie bei uns angekommen sind. Und dann sind die Polarlichter bei uns zu sehen. Es lohnt sich also in den nächsten Wochen immer mal wieder in den Himmel zu schauen.

Auslöser für Polarlichter sind Sonneneruptionen dpa Bildfunk Picture Alliance

Wo genau?

Mein Tipp: Suchen Sie sich dafür einen ruhigen und dunklen Ort, wo wenig Stadtlichter stören und ein freier Blick möglich ist. Dann sind die Chancen am größten, Polarlichter in Rheinland-Pfalz zu erleben.