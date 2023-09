Was ein Schauspiel: Im kleinen Wörsbach im Kreis Kaiserslautern waren tatsächlich Polarlichter zu sehen. In den nächsten Tagen gibt es nochmal die Chance.

Ein Spätsommerabend auf dem Land. Was in der Stadt nahezu unmöglich ist, zeigt sich im kleinen Wörsbach - einem Ortsteil von Niederkirchen, in dem knapp 300 Menschen leben: Der Himmel leuchtet lila und rosa, die Sterne funkeln und ein paar tief hängende Wolken sind in mystisch-gelbes Licht getaucht. Polarlichter!

Aufnahme am 18. September 2023, gegen 21:15 Uhr auf einem Feld bei Wörsbach (Kreis Kaiserslautern) SWR

Polarlichter im Kreis Kaiserslautern mit der Kamera eingefangen

Mit bloßem Auge, das gibt der Fotograf zu, habe man das Funkeln und Leuchten am Himmel nur erahnen können. Auch seien die Polarlichter in Norddeutschland wohl deutlich besser zu sehen gewesen als in der Westpfalz.

Diese kommen zustande, wenn die Sonne besonders aktiv ist - und das ist im Moment der Fall: Die Energiestöße der Sonne reagieren mit dem Magnetfeld der Erde und bringen so Luftteilchen zum Leuchten. Dass das in den kommenden Tagen also nochmal passiert, ist nicht unwahrscheinlich.

Wann sind Polarlichter in der Pfalz zu sehen?

Eine Prognose für einzelne Regionen wie die Westpfalz gibt es aber nicht. SWR-Wetterexperte Stefan Bender kann nur raten: Wer Polarlichter mit der Kamera festhalten oder gar mit bloßem Auge sehen will, sollte sich unbedingt von den Städten fernhalten. Seine Tipps:

Dahner Felsenland

Westrich