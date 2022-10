Bekommen wir die partielle Sonnenfinsternis im Westen der Pfalz zu sehen?

Die Sternwarte in Zweibrücken will die partielle Sonnenfinsternis am Dienstagmittag live im Internet zeigen. Dafür aber braucht sie etwas Glück.

Der Wetterbericht stimmt Willy Mayer von der Sternwarte Zweibrücken eher pessimistisch, wie er zugibt. "Trotzdem bereiten wir uns natürlich vor und hoffen auf Wolkenlücken", stellt er klar. Wer wolle, könne am Dienstag gerne auf dem Zweibrücker Hochschulcampus vorbeikommen, um die partielle Sonnenfinsternis gemeinsam zu beobachten. "Ich bin um 10 Uhr da und schließe die Türen unserer Sternwarte auf", sagt Mayer. Die Sternwarte in Zweibrücken lädt ein, die partielle Sonnenfinsterniss gemeinsam zu beobachten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Dietze Im Westen der Pfalz soll die Teilfinsternis kurz nach 11 Uhr beginnen und hier etwa eine Stunde später ihren Höhepunkt erreichen. Dann werden 20 Prozent der Sonne vom Mond verdeckt sein. Letzte partielle Sonnenfinsternis vor 16 Monaten Grundsätzlich sei eine partielle Sonnenfinsternis gar nicht so selten, erklärt der Experte. Da sie aber auf einen kleinen Teil der Erde beschränkt sei, erlebe die Westpfalz das Spektakel dann doch nicht so oft. Zuletzt sei das vor 16 Monaten der Fall gewesen. Sternwarten in Zweibrücken: Sonnenfinsternisbrille muss sein Egal, ob vom Kuppeldach der Sternwarte in Zweibrücken oder sonst wo in der Pfalz: Wer versucht, einen Blick auf die partielle Sonnenfinsternis zu erhaschen, sollte unbedingt gerüstet sein. Und zwar mit einer speziellen Sonnenfinsternisbrille, die es beim Optiker gibt. "Bitte auf keinen Fall direkt in die Sonne schauen", appelliert Willy Mayer. Denn gerade in der Mittagszeit könnten die Strahlen unbemerkt die Augen schädigen. Auch auf selbst gebaute Konstruktionen sollte deshalb verzichtet werden. Sternwarten wollen Teilfinsternis im Internet zeigen Gefahrenlos sollte dagegen der Blick auf den Computerbildschirm sein: Sowohl die Sternwarte in Zweibrücken als auch die im saarländischen Nonnweiler-Braunshausen wollen die partielle Sonnenfinsternis live im Internet zeigen. "Wir brauchen schon ein bisschen Glück, um die partielle Sonnenfinsternis in der Westpfalz zu sehen." Und wie stehen die Chancen rund um Kaiserslautern, Zweibrücken und Dahn? SWR-Wetterexperte Stefan Bender sieht genau zwischen 11 und 13 Uhr dicke Quellwolken durch die Region ziehen. Großer Vorteil allerdings: Dazwischen gebe es naturgemäß immer wieder Lücken. Wer die partielle Sonnenfinsternis beobachten wolle, könne also Glück haben.