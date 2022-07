per Mail teilen

Susanne Kimmel ist Redakteurin im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web, App und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit August 2021 ist Susanne Kimmel als Multimedia-Redakteurin Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Zuvor arbeitete sie unter anderem als Redakteurin bei der Zeitung und als Nachrichtensprecherin beim Privatradio.

Susanne Kimmel

Meine Heimat

Meine Heimat ist der Mittelpunkt der Deutschen Weinstraße: Das schöne Neustadt an der Weinstraße mit seinen blühenden Mandelbäumen im Frühjahr, viel Pfälzer Herzlichkeit und den wunderbaren Festen, die jetzt wieder stattfinden. Außerdem bin ich in wenigen Schritten im Pfälzerwald.

Mein Antrieb

Herauszufinden und zu hinterfragen, was hier bei uns in der Region passiert.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Tatsächlich sind es fast täglich neue Themen und das macht meine Arbeit so spannend. Ich lerne immer wieder neue Menschen und deren Geschichten kennen.

Journalistisch prägend für mich war

Da gab es nicht das eine Ereignis. Krass sind natürlich die Momente, wenn radikale Demonstranten auf der Straße dich nach dem Motto "Lügenpresse" verbal angreifen, was mir zum Beispiel auf dem Hambacher Schloss passiert ist. So etwas stärkt das Journalistenherz. Ich will beweisen, dass wir eben keine Lügen verbreiten, sondern sachlich und fundiert berichten.

Als Autorin hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Spontan denke ich da eher an eine tierische Begegnung: Über ein Wildschwein-Baby zu berichten, das eine junge Pfälzerin mit der Flasche großzieht, war zuckersüß.