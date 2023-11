Schlägerei und Schüsse nahe der Mall in Kaiserslautern

per Mail teilen

Wieder hat es eine Massenschlägerei in der Innenstadt von Kaiserslautern gegeben. Bei dem Vorfall am Freitag nahe der Mall sind laut Polizei auch Schüsse gefallen.

Es dürfte einige Zeugen gegeben haben am Freitagnachmittag in der Fußgängerzone. Hier haben sich nach Polizeiangaben bis zu 20 junge Männer gestritten und geschlagen. Passiert sei das Ganze nahe der Mall, die beiden Gruppen seien dann weiter Richtung Bierstraße gezogen. Dort schoss einer der Beteiligten mehrfach in die Luft.

Schüsse nahe der Mall - Polizei Kaiserslautern stellt Waffe sicher

Die Polizei war schnell vor Ort und konnte einen jungen Mann mit einer Schreckschusswaffe stellen. Durch die Schüsse wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Auch ansonsten seien die Beteiligten der Schlägerei nur leicht verletzt gewesen - zumindest diejenigen, die die Beamten noch vor Ort angetroffen haben.

Warum die Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren Streit bekommen haben, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt. Sie hätten sich offenbar flüchtig gekannt. Wer den Vorfall am Freitag beobachtet hat, bitten die Ermittler, sich zu melden. Und zwar unter der Telefonnummer 0631 369 2250.

Sicherheit in der Innenstadt schon länger Thema

An der Mall ist es schon öfter zu Straftaten gekommen. Viele Menschen in Kaiserslautern fühlen sich deswegen nicht sicher in dem Bereich - vor allem, wenn sie im Dunklen dort unterwegs sind.