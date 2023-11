In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Kusel hat es am späten Sonntagabend gebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Zwischenzeitlich wurde aber ein Mensch vermisst.

Als die Feuerwehr gegen 23 Uhr bei der Flüchtlingsunterkunft ankam, war starker Rauch aus dem Gebäude gekommen, berichtet die Polizei. Zu dem Zeitpunkt hätten die Verantwortlichen vor Ort bereits vergeblich nach einem vermissten Menschen gesucht. Feuerwehr suchte in brennender AfA Kusel nach vermisster Person Auch die Feuerwehrleute - ausgestattet mit Atemschutzgeräten - fanden die Person nicht. Den Brand brachten sie nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle. Danach entdeckten die Einsatzkräfte außerhalb des Gebäudes einen Menschen. Ob es sich dabei um die vermisste Person handelt, muss laut Feuerwehr noch geklärt werden. Genauso wie die Frage, ob es sich dabei um einen Geflüchteten handelt. Keine Verletzte bei Brand in Kuseler AfA Die Polizei sagte auf SWR-Nachfrage, dass bei dem Feuer in der Kuseler AfA niemand verletzt wurde. Vermisst werde zurzeit auch niemand mehr. Vermutlich brach der Brand in der Kantine der AfA aus. Warum, ist noch nicht geklärt. Im Laufe des Vormittags will die Polizei weitere Infos zum Brand geben.