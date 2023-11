Auto immer abschließen - sonst kostet es in Kaiserslautern Geld

per Mail teilen

Die Polizei Kaiserslautern kontrolliert wieder Fahrzeuge im Stadtgebiet. Ist ein Auto nicht abgeschlossen, droht ein Verwarnungsgeld.

Wer am Donnerstag Polizisten an Autotüren rütteln sieht, sollte sich nicht wundern - sein Fahrzeug aber unbedingt abgeschlossen haben. Mehrere Streifen führen nämlich wieder eine Sonderkontrolle durch. Geprüft wird, wer sein Auto sorglos offen stehen lässt und damit zu Straftaten geradezu einlädt.

Kurz beim Bäcker oder in der eigenen Einfahrt: Auto abschließen!

Schon der kurze Sprung zum Bäcker oder wenn man eben mal ein Parkticket zieht, reiche aus, warnen die Beamten: Kriminelle würden genau solche Gelegenheiten nutzen - in Sekundenschnelle seien der Geldbeutel oder das Handy aus dem unverschlossenen Auto verschwunden.

Das machen auch die Zahlen des Polizeipräsidiums Westpfalz deutlich. Allein in Kaiserslautern seien bis Ende Oktober wieder in 228 Fällen Wertgegenstände aus Fahrzeugen geklaut worden. Gleichzeitig habe man bei den Sonderkontrollen in den vergangenen beiden Jahren "sehr viele" unverschlossene Autos festgestellt.

Polizei Kaiserslautern kann auch Geld kassieren

Zuletzt hatte die Polizei noch mit denen, die ihre Fahrzeuge nicht abgeschlossen hatten, gesprochen und versucht aufzuklären. Weil es immer noch so viele Diebstähle aus Autos gibt, reiche der präventive Ansatz ganz offensichtlich nicht aus. Deshalb behalten sich die Beamten bei ihren aktuellen Kontrollen vor, ein Verwarnungsgeld zu verhängen.

Wer sein Fahrzeug nicht abschließe und so riskiere, dass ein Fremder einsteigt und es unbefugt nutzt, begehe streng genommen eine Ordnungswidrigkeit. Und die kann immerhin mit 15 Euro geahndet werden. Außerdem kann der Versicherungsschutz gegen Diebstahl erlöschen. Die Kontrollen finden gemeinsam mit der US-Polizei in Kaiserslautern statt - übrigens nicht nur am Straßenrand, sondern auch in Hofeinfahrten.