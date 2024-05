per Mail teilen

Autofahrer, die zwischen Ludwigshafen und Mannheim pendeln, müssen sich ab Mittwoch wieder auf Behinderungen einstellen: Die Hochstraße Nord wird für mehrere Tage in beide Richtungen voll gesperrt.

Ab Mittwochabend um 21 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr wird die Hochstraße Nord (B44) zwischen der Heinigstraße und der Bruchwiesenstraße voll gesperrt. In dieser Zeit werden an der Hochstraße Nord in Höhe des Ziegeleiwegs Spundwände eingerammt. Mit diesen Arbeiten soll nach Angaben der Stadt der Bau der geplanten Stadtstraße vorbereitet werden.

Hochstraße Nord ist über Christi Himmelfahrt dicht

Anders als bei früheren Arbeiten wird die Hochstraße diesmal länger voll gesperrt. Die Stadt Ludwigshafen hofft, dass die Baufirma so schneller vorankommt. Außerdem geht sie davon aus, dass durch den Feiertag und den anschließenden Brückentag dann weniger Verkehr ist.

Dennoch rechnet die Stadt mit großen Behinderungen. Der Verkehr werde durch Ludwigshafen umgeleitet. Besser sei es aber, die Vollsperrung zu umfahren - über die B9 oder die Autobahnen A6 und A61.

Schwere Zeiten für Pendler rund um Mannheim und Ludwigshafen

Die Situation zwischen den beiden Städten ist bereits ohne die anstehende Vollsperrung angespannt. Nach Aussage des Landesbetrieb Mobilität liegt das am Abriss des Rathauscentes, einer Baustelle auf der A6 zwischen Mannheim-Sandhofen und dem Viernheimer Dreieck sowie an Arbeiten an der Kurt-Schumacher-Brücke auf Mannheimer Seite.

Besonders problematisch wird es, wenn dann noch ein Unfall auf der Brücke dazu kommt: "Ein kleiner Unfall kann direkt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führen", so Thorsten Mischler, Pressesprecher der Ludwigshafener Polizei. Er erinnert sich an einen Unfall mit einem Auto und einem Lkw vor wenigen Wochen. Da sei es auf der Brücke zwar nur zu Blechschäden gekommen, aber der Stau im Anschluss habe fast bis zur A650 gereicht.