Ein Schuss auf offener Straße in Gau-Algesheim (Kreis Mainz-Bingen): Am Sonntagmittag hat ein 22-Jähriger auf einen anderen jungen Mann mit einer Reizstoff-Pistole geschossen.

Hintergrund für den Schuss sei ein banaler Streit zwischen den beiden jungen Männern gewesen sein, so die Polizei. Als Anwohner den Schuss hörten, informierten sie die Polizei. Die Tat passierte in einem Wohngebiet in Gau-Algesheim.

Schuss sorgt für Großeinsatz der Polizei

Da der Schuss auf offener Straße abgefeuert wurde und zu diesem Zeitpunkt niemand wusste, wie ernst die Lage ist, kamen laut Polizei alle verfügbaren Kräfte nach Gau-Algesheim. Auch der Katastrophenschutz des Landkreises Mainz-Bingen war vor Ort.

Die Helfer sperrten das Gebiet weiträumig ab und kümmerten sich um das verletzte 21-jährige Opfer, dem der Verdächtige ins Gesicht geschossen haben soll. Es wurde mit leichten Verletzungen, darunter auch Hautreizungen, ins Krankenhaus nach Bingen gebracht.

Nach dem Schuss flieht der Schütze zunächst

Unmittelbar nach der Tat floh der Schütze. Die Polizei konnte ihn nach kurzer Fahndung nicht weit vom Tatort festnehmen, seine Waffe wurde sichergestellt. Es wurden die Personalien aufgenommen, die Mainzer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung-

Nach ersten Ermittlungen waren beide Männer flüchtig miteinander bekannt und stammen beide aus Gau-Algesheim. Warum der eine auf den anderen geschossen hat, wird jetzt untersucht. Ebenso ob der Schütze die Pistole mit Reizstoff hätte bei sich tragen dürfen.