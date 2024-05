In Worms wird Transporter aus dem Rhein gezogen

per Mail teilen

In Worms ist am frühen Sonntagmorgen ein Transporter aus dem Rhein gezogen worden. Wie er dorthin kam, ist nicht bekannt. Laut Behörden kam es zu keinen Umweltschäden.

Es ist bislang ein Rätsel: wie gelangte der Transporter in den Rhein bei Worms? Ein Angler entdeckte am Sonntagmorgen das Fahrzeug. Er saß am Rheinufer und wunderte sich über Fahrzeugteile, die aus dem Wasser ragten.

Keine Menschen mehr im Wagen

Der Angler schaute schnell nach, ob Menschen noch in dem Transporter sind. Der Wagen war glücklicherweise leer. Daraufhin alarmierte er die Wormser Polizei und auch die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen kam nach Worms. Es wurde festgestellt, dass der Transporter in mehreren kleinen Bäumen festhing. Das verhinderte sein Abtreiben und damit eine Gefahr für die Schifffahrt.

Fahrzeug wurde vorher ausgeschlachtet

Als mit Hilfe der Feuerwehr und eines Abschleppdienstes der Transporter aus dem Wasser geholt wurde, stellten die Ermittler fest, dass der Benzintank leer war und Motor und Getriebe ausgebaut worden waren. Nach Angaben der Wormser Polizei handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen ehemaligen DPD-Transporter, der keine Kennzeichen hat.

Ermittlungen in zwei Bundesländern

Ob der Transporter am Wormser Rheinufer über eine sogenannte Nato-Rampe ins Wasser geschoben wurde oder anderswo, das wird jetzt ermittelt. Es geht auch um die Frage, ob der Transporter irgendwo gestohlen wurde oder mit einer anderen Straftat in Verbindung steht. Laut Wormser Polizei haben die Kriminalpolizei im hessischen Lampertheim und die Wormser Kriminalpolizei gemeinsam die Ermittlungen aufgenommen, da das Fahrzeug im Rhein auf der Landesgrenze entdeckt wurde.