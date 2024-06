per Mail teilen

Die Polizei sucht nach Christian Warken aus Hasborn in der Eifel. Von dem 48-Jährigen fehlt seit Samstag jede Spur.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann von Nachbarn zum letzten Mal gegen 23 Uhr an seinem Haus in Hasborn gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Hasborn liegt im Kreis Bernkastel-Wittlich, etwa 10 Kilometer von Wittlich entfernt.

Suche wird am Montag fortgesetzt

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet oder einen Unfall hatte, so die Polizei. Die Suche nach dem 48-Jährigen werde am Montag fortgesetzt.

Polizei bittet um Hinweise

Christian Warken ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Figur, dunkle kurze Haare und einen Dreitagebart. Vermutlich trägt er eine olivgrüne Jacke.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Wittlich melden. Telefon: 06571/92610.