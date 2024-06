65-jähriger Mann aus St. Goarshausen vermisst

per Mail teilen

Die Polizei sucht zurzeit zwischen St. Goarshausen und Kamp-Bornhofen nach einem 65-jährigen Mann. Er wird seit Montagnachmittag vermisst und braucht Medikamente.

Nach Angaben der Polizei St. Goarshausen laufen zurzeit umfangreiche Suchmaßnahmen rund um die Orte Prath, Lykershausen, Wellmich und Kestert. Der Mann sei wahrscheinlich zu Fuß unterwegs und auf Medikamente angewiesen. Laut Polizei soll der Vermisste wie folgt bekleidet sein (Bild des Vermissten):

- grau/blaues Kurzarmhemd

- schwarze Hose

- keine Brille

Polizei St. Goarshausen bittet um Hilfe bei der Suche nach dem Vermissten

Die Polizei bitte die Menschen in der Region bei der Suche zu helfen. Hinweise nehme die zuständige Polizeiinspektion in St. Goarshausen entgegen. Auch Rückfragen sollten den Angaben zufolge an die Polizei St. Goarshausen gerichtet werden: 06771/93270.