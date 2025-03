Zwei Tankstellen in Worms überfallen - Angestellte mit Messer bedroht

In der vergangenen Nacht sind in Worms in der Innenstadt gleich zwei Tankstellen überfallen worden. Die Polizei vermutet, dass es derselbe Täter war.

Der erste Überfall ereignete sich am Sonntagabend um kurz vor 0 Uhr in der Ludwigstraße. Laut Polizei hatte der Täter die Tankstelle betreten und den Mitarbeiter mit einem Küchenmesser bedroht. Der Täter erbeutete mehrere Hundert Euro. Bevor er die Tankstelle verließ, nahm er sich noch Bier und eine Flasche Jägermeister aus dem Kühlschrank. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad. Zweiter Überfall auf Tankstelle in Worms wenige Stunden später Der zweite Überfall passierte am Montagmorgen kurz vor 4 Uhr. Hier betrat der Täter die Tankstelle in der Schönauer Straße. Auch hier wurde die Mitarbeiterin an der Kasse mit einem langen Küchenmesser bedroht. Der Täter erbeutet ebenfalls mehrere Hundert Euro. Anschließend nahm er auch noch Softgetränke und Tabakwaren mit. Danach floh er zu Fuß. Täter wurde gefilmt Der Unbekannte wurde bei den Taten von Videokameras in den Tankstellen gefilmt. Laut Polizei ist der Mann etwa 1,80 Meter groß. Laut Beschreibung hat er kurze blonde Haare und trug eine schwarze Jacke mit der Aufschrift "Tommy". Außerdem hatte er eine schwarze Hose der Marke "Adidas" mit weißen Streifen und weiße Sneakers an. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Wormser Polizei melden.