Ein 61-jähriger Mann soll am Montagabend in Ludwigshafen-Gartenstadt mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen haben. Die Polizei konnte ihn festnehmen.

Als der Mann den Schuss abfeuerte, gab es vor Ort gerade ein Polizeieinsatz wegen einer anderen Sache, so die Polizei. Die Beamten waren gegen 21:30 Uhr wegen eines Wasserschadens nach in den Stadtteil Gartenstadt gerufen worden. Dabei ist laut Polizei am Montagabend niemand verletzt worden.

Mann soll in Ludwigshafen in Richtung Polizei geschossen haben

Auf einmal soll der Mann den Schuss aus noch unbekanntem Grund in Richtung der Beamten abgefeuert haben, die zu dem Zeitpunkt draußen im Freien standen. Nach dem Schreckschuss wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Der Tatverdächtige konnte widerstandslos festgenommen werden und befindet sich laut Polizei noch in Gewahrsam. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung gegeben.

61-Jähriger war alkoholisiert

Laut Polizei stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Ihm wurde auch eine Blutprobe entnommen.

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mitteilte, wird gegen den 61-Jährigen wahrscheinlich ein Strafverfahren wegen des möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Es gebe keine Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.