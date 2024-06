Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in ein Juweliergeschäft in Hillesheim eingebrochen.

Was genau am Montagmorgen gegen 3:00 Uhr in Hillesheim, der Krimihauptstadt der Vulkaneifel, passiert ist, teilte die Polizei aus einsatztaktischen Gründen noch nicht mit. Aber es geht sicher nicht um einen fiktiven Einsatz. So viel nur: Unbekannte haben in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Ob sie Beute gemacht haben, steht noch nicht fest. Aber offenbar sind sie auf der Flucht und zwar möglicherweise zu Fuß. Denn die Polizei warnt ausdrücklich davor, im Raum Hillesheim, Birgel, Wiesbaum Anhalter mitzunehmen.