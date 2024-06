Unbekannte zerstören 1.000 Rebstöcke in Otterstadt

Eine Initiative hatte 2016 beschlossen, einen Weinberg zum Jubiläum in Otterstadt zu pflanzen und den Saft an die Kindergärten im Ort zu geben. Jetzt wurden alle Reben zerstört.

Alois Hangg ist fassungslos. Alle 1.000 Rebstöcke, die er gemeinsam mit dem von ihm ins Leben gerufenen Verein Wingertfreunde in den Jahren 2016 und 17 gepflanzt hatte, sind zerstört. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag sämtliche Weinstöcke durchtrennt. Die Täter müssen eine Astschere verwendet haben - vermutlich eine motorgetriebene, denn 1.000 drei bis fünf Zentimeter starke Weinstöcke von Hand zu durchtrennen würde Stunden dauern.

Nahezu alle 1.000 Rebstöcke in dem Weinberg wurden durchtrennt. 9999

Mitglied des Vereins bemerkt Zerstörung

Von der Zerstörung hatte der Vereinsvorsitzende am Sonntagnachmittag erfahren: "Ich bin gestern gegen 13 Uhr von einem Mitglied der Wingertfreunde angerufen worden, dass alle Rebstöcke durchgeschnitten wurden. Bei dem Mann sind Tränen geflossen. Er macht in dem Weinberg den Rebschnitt. Ihm ist aufgefallen, dass etwas nicht stimmt und er hat genauer nachgesehen."

Jeweils ein sauberer Schnitt bei jedem Rebstock. 9999

Verein berät sich zu weiterem Vorgehen

Auch die anderen Mitglieder des Vereins waren geschockt, als sie die traurige Nachricht in ihrer WhatsApp-Gruppe lasen. Am Montagabend treffen sich die Mitglieder vor Ort im Wingert, auch um zu beraten, wie sie jetzt weitermachen. Alois Hangg hat Strafanzeige gestellt. Er kann sich nicht vorstellen, dass jemand aus dem Ort das getan haben könnte. Aber er sei zu geschockt um überhaupt irgendwelche Überlegungen anzustellen, wer so etwas macht.

Weinberg zum Jubiläum 1.000 Jahre Otterstadt

Der Weinberg war 2016 angelegt worden. Alois Hangg hatte die Idee dazu, weil er in einer Chronik der Gemeinde Otterstadt gelesen hatte, dass es früher einen öffentlichen Weinberg in Otterstadt gab. Zum Jubiläum 1.000 Jahre Otterstadt wurden mit Spendengeldern 1.000 Rebstöcke gepflanzt, nicht für Wein sondern für Traubensaft. Der Verein bewirtschaftet den Weinberg auf einem Gelände, dass die Gemeinde zur Verfügung stellt. Ein Winzer keltert den Saft und der geht an die drei Kindergärten und die Grundschule im Ort.

Polizei: Noch nie Vandalismus im Weinberg in dem Ausmaß

Die Polizei ermittelt. Eine Sprecherin sagte, so etwas sei noch nie im Dienstbezirk Speyer vorgekommen. Allerdings sei Weinbau im Raum Speyer auch nicht so verbreitet, wie beispielsweise rund um Neustadt, Landau oder Bad Dürkheim. Dort hatte es laut Polizei in den vergangenen Jahren öfter Fälle von Vandalismus gegeben, allerdings selten in solchem Ausmaß.