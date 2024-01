Ludwigshafen: Heute legt der große Bohrer an der Hochstraße los

Begonnen haben die Bauarbeiten an der neuen Hochstraße Süd zwar schon, aber erst jetzt gibt es auch richtig was zu sehen. Und zu hören. Zum Einsatz kommt ein spektakulärer Bohrer.

Er ist 26 Meter groß, rund 115 Tonnen schwer und es brauchte einen nächtlichen Schwertransport, um ihn nach Ludwigshafen zu bringen.

Hochstraße Süd: Jetzt wird gebohrt

Wenn alles nach Plan läuft, sollen am Montag die Tiefbauarbeiten an der Baustelle der Hochstraße Süd beginnen. Der Bohrer wird in Richtung der Weißen Hochstraße auf etwa einem halben Kilometer Strecke 170 Pfähle bis zu 20 Meter in die Tiefe treiben. Allein diese Phase soll nach Angaben der Stadt ein Jahr lang dauern. Auf die Pfähle werden dann die Pfosten des Hochstraßen-Neubaus gesetzt.

Der Bohrer wurde mit einem Schwertransport in der Nacht auf Mittwoch angeliefert Stadt Ludwigshafen

Wie laut und schmutzig wird es?

Dass das nicht lautlos vonstatten geht, wenn ein 26 Meter großer Bohrer 20 Meter in die Erde dringt, versteht sich. Die Stadt nennt keine konkreten Dezibel-Werte, nur: Die Lärmbelästigung werde sich "innerhalb der zulässigen gesetzlichen Grenzwerte" bewegen. Die Baufirma werde geräuscharme Bauverfahren einsetzen. Größere Staubaufwirbelungen will man mit Wasser in den Griff bekommen.

Steinruck: Es wird ein Kraftakt

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) spricht von einem Kraftakt für die Stadt: "Ganz ohne Lärm und Staub kann man ein solches Baubvorhaben nicht umsetzen. Wir bitten die Anlieger*innen der Großbaustelle um Verständnis und Geduld."

Anfang 2026 soll die komplette Hochstraße Süd mit dem neuen Teilstück und der modernisierten Weißen Hochstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.