Die Bauarbeiten an der Hochstraße Süd sind im Zeitplan. Das gab die Stadt Ludwigshafen bekannt. Außerdem wird Mitte Januar ein riesiges Bohrgerät erwartet - dann gehts richtig los.

Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) redete am Mittwoch nicht lange drumherum. Die Bauarbeiten an der Hochstraße Süd würden zwar "so schonend wie möglich" stattfinden. "Aber ganz ohne Lärm und Staub kann man ein solches Bauvorhaben nicht umsetzen." Die Stadt bitte alle Anwohner um Verständnis und Geduld.

Ab Ende Januar werden die Bauarbeiten für die neue Hochstraße Süd am Berliner Platz sichtbar werden: In der Nacht zum 17. Januar wird ein Schwerlasttransport ein tonnenschweres sogenanntes Drehbohrgerät anliefern. Das Bohrgerät erreicht - wenn es aufgebaut ist - eine Höhe von 26 Metern.

Die Baustelle für das neue Teilstück der Hochstraße-Süd in unmittelbarer Nähe zum Berliner Platz in Luwigshafen am 9. Januar 2023. Alles ist laut Stadtplaner für die Bohrungen vorbereitet. SWR

Tiefenbohrungen sollen am 22. Januar beginnen

Das Bohrgerät soll dann ab dem 22. Januar zum Einsatz kommen und zwar dort, wo ehemals die marode Pilzhochstraße stand. Das Bohrgerät soll dann etwa ein Jahr lang 20 Meter tiefe Löcher in die Erde bohren, und zwar für 170 Pfähle, die später die Pfosten des Hochstraßen-Neubaus tragen werden. Die Bohrungen sollen im Osten beginnen und sich dann schrittweise in Richtung Westen, sprich Rhein, voranarbeiten.

Hochstraße Süd: Arbeiten an Brückenpfeilern starten im Frühjahr

Wenn die ersten Bohrpfähle fertig sind, dann sollen bereits im Frühjahr die oberirdischen Arbeiten an den sogenannten Pfahlkopfplatten für die 43 Brückenpfeiler beginnen, erklärte Gesamtprojektleiter Eberhard Küssner. Dabei kommen große, zwei Meter dicke Betonplatten auf die Pfähle. Sie dienen sozusagen als Verbindungsstücke für die Pfeiler und haben die Funktion, später die Last der neuen Hochstraße mit einer Spannweite von 35 Metern zu verteilen.

So sieht ein Drehbohrgerät aus dpa Bildfunk Picture Alliance

Ludwigshafen: Ab 2026 soll Verkehr auf Hochstraße Süd wieder rollen

Die Pfeiler sollen später den etwa 500 Meter langen Brückenüberbau tragen, also die Hochstraße, auf der ab 2026 wieder Autos und Lkw fahren sollen. Geplant ist, dass dieser Überbau zunächst auf einem Traggerüst gebaut wird. Danach soll die fertige Konstruktion auf die Brückenpfeiler herabgelassen werden.

Oberbürgermeisterin Steinruck sagte am Dienstag zum Zeitplan: "Ich bin guter Hoffnung, dass Anfangs 2026 wieder Autos über die weiße Hochstraße rollen können." Auch die Kosten für das Projekt Hochstraße Süd stünden jetzt fest: Sie liegen bei 120 Millionen Euro.

Verkehr unter der Brücke soll meist weiterlaufen

Der Hauptgrund: Unter der wieder zu errichtenden Hochstraße liegen die Oberleitungen der Straßenbahn und die sollen durch den Neubau nicht beeinträchtigt werden. Auch beim Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr wird es während der gesamten Bauzeit nur kurzzeitige Sperrungen geben, wie die Stadt Ludwigshafen angekündigt hatte. "Eine komplett neue Brücke mitten in der dicht besiedelten Innenstadt zu bauen, ist ein logistischer und technischer Kraftakt", so Steinruck.

Ludwigshafen: "Weiße Hochstraße" wird generalsaniert

Auch die Generalsanierung des anderen Teilabschnitts der Hochstraße Süd, der sogenannten Weißen Hochstraße, beginne demnächst, so Gesamtprojektleiter Küssner. Der Aufbau für die Baustelle laufe nun an. Geplant sei, nicht nur Leitplanken, Entwässerung, Fahrbahn und Geländer der Weißen Hochstraße komplett zu erneuern. Auch der gesamte Beton soll saniert und das Brückenlager, das - wie beim Auto die Stoßdämpfer - für die Abfederung der Hochstraße sorgt, werde komplett ausgetauscht. Dafür müsse später auch die gesamte Weiße Hochstraße angehoben werden. "Am Schluss ist die generalsanierte Brücke so gut wie neu", sagte Küssner.

Hochstraße Süd: Bauarbeiten noch voll im Zeitplan

Trotz Verzögerungen durch die aufwändige Suche nach Weltkriegsbomben und Waffen im tiefen Erdreich, sind die Arbeiten laut Stadt weiter im Zeitplan. Sie sollen bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Denn ab 2026 soll dann die Hochstraße Süd die parallel verlaufende Hochstraße Nord ersetzen, damit eine Verbindung zwischen Mannheim und Ludwigshafen bestehen bleibt. Die Stadt plant auch, einen Radweg zu bauen, der unter der Hochstraße Süd entlangführt - von der Konrad-Adenauer-Brücke bis zum Hauptbahnhof.

Auch die marode Hochstraße Nord in Ludwigshafen soll abgerissen und durch eine neue Stadtstraße - die Helmut-Kohl-Allee - ersetzt werden.