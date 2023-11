Feuerwehr Kusel wegen starkem Regen im Dauereinsatz

Im Kreis Kusel war die Feuerwehr mehrfach gegen Hochwasser im Einsatz. Grund war der starke Regen in den vergangenen Tagen. Entwarnung ist nur vorerst in Sicht.

Vor allem in Glan-Münchweiler war es für die Einsatzkräfte besonders aufwendig. "Da stand eine Tiefgarage gut 15 Zentimeter unter Wasser", sagt Stefan Reichhart von der Feuerwehr Oberes Glantal. Diese Wassermassen abzupumpen, habe gedauert. Außerdem mussten die Wehrleute noch die Straße reinigen.

Auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal war gegen Hochwasser im Einsatz - zum Beispiel in einem vollgelaufenen Keller. Feuerwehr der VG Oberes Glantal

Viele Straßen rund um Kusel wegen Regen überflutet

Das war aber bei weitem nicht der einzige Einsatz: Sieben Mal rückte die Feuerwehr an nur einem Abend allein im Oberen Glantal aus - dort hatte der viele Regen am Montag Straßen geflutet. In Quirnbach stand das Wasser demnach so hoch, dass eine Brücke überspült worden ist - für Autofahrer gab es da kein Durchkommen mehr.

Das gleiche Bild außerdem in Fronhofen: Hier hat es wegen des starken Regens einen Hangrutsch gegeben. Und in Herchweiler im Ostertal ist laut Feuerwehr Baumaterial aus einem Leitungsschacht auf die Straße gespült worden und hat da die Gullydeckel verstopft.

Glan im Westen der Pfalz soll wieder steigen - Regen hat kein Ende

Entwarnung gibt es nach den Prognosen des Landesamts für Umwelt für die Westpfalz nur im Moment. Wer in der Nähe des Glans lebt, muss damit rechnen, dass der Fluss ab Freitag wieder ansteigt. Gleichzeitig rechnen die Wetterexperten des SWR in den kommenden Tagen immer wieder mit Regen.