Mosel-Hochwasser: Pegel fällt am Mittwoch unter die Meldegrenze

Die Mosel und ihre Nebenflüsse führen weiterhin Hochwasser, aber die Lage hat sich deutlich entspannt. Am Mittwoch soll die Meldegrenze in Trier unterschritten werden.

Der Pegel Trier lag am Dienstagmorgen bei 6,48 Meter. Am Nachmittag ging das Wasser auf 6,29 Meter zurück. Wie das Hochwassermeldezentrum mitteilte, soll am Mittwochfrüh die Meldehöhe von 6 Metern am Pegel Trier unterschritten werden. Bis Freitag gehen die Experten davon aus, dass die Pegel stetig weiter sinken.

Auch an Sauer und Saar entspannt sich die Lage

Auch an der Sauer werden fallende Wasserstände bis mindestens Freitag vorhergesagt. Am Pegel Bollendorf wurde die Meldehöhe von 3,50 Meter nicht erreicht. Auch an der Saar sollen die Wasserstände in den kommenden Tagen sinken. Am Pegel Fremersdorf sei die Meldehöhe von 3,90 Meter nicht erreicht worden, so die Hochwasser-Vorhersagezentrale.

Abfrage der aktuellen Wasserstände Hochwassermeldedienst des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz: Hier finden Sie die aktuellen Wasserstände der größeren Flüsse in Rheinland-Pfalz. SWR Videotext: Aktuelle Wasserstände finden Sie auch bei uns im Videotext ab Seite 800.

Mosel-Gemeinden gerüstet, aber noch gelassen

Viele an der Mosel liegende Gemeinden hatten erste Vorsichtsmaßnahmen getroffen - der Hochwasserschutz wurde montiert. Nach Angaben des Stadtbürgermeisters von Zell, Hans-Peter Döpgen (FWG), gab es aber keinen Grund zur Sorge. Erst bei einem Wasserstand in Trier von 8,20 Meter würde sich die Situation in Zell derart verschärfen, dass die Altstadt mit Wasser volllaufen würde.

In den Gemeinden Zeltingen-Rachtig, Ürzig oder Reil waren in den vergangenen Tagen ufernahe Park- sowie Spielplätze überschwemmt. In Cochem waren Parkplätze und der Radweg direkt am Fluss nicht mehr benutzbar. Hauptverkehrsstraßen wurden noch nicht gesperrt.

Was passiert bei welchem Mosel-Pegelstand? Die Referenzgröße in der Übersicht ist immer der Pegel Trier. Ausnahme: Wasserbillig (Luxemburg) und Zeltingen. 3,50 Meter: Es gilt Normallage. 6 Meter: Das Hochwassermeldezentrum in Mainz wird besetzt. 6,70 Meter: Die Mosel tritt in Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) übers Ufer. 6,80 Meter: Die Mosel tritt in Erden (Kreis Bernkastel-Wittlich) übers Ufer. Der Campingplatz ist überschwemmt. 6,95 Meter: Schifffahrt auf der Mosel wird eingestellt. 7 Meter: In Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) wird der Hochwasserschutz aufgebaut. Der Schutz kann laut Gemeinde das Wasser bis zu einem Pegel von 11 Meter abhalten. In Zeltingen (Kreis Bernkastel-Wittlich) tritt die Mosel übers Ufer. 7,20 Meter: In Reil (Kreis Bernkastel-Wittlich) laufen erste Keller voll. Die Moselstraße in der Gemeinde ist überflutet. Ein Hochwasserschutz gibt es laut Gemeinde nicht, weil dieser zu teuer wäre. 7,35 Meter (Pegel Wasserbillig): In Wasserbillig (Luxemburg) läuft das Wasser in die Gemeinde. Bereits ab einem Pegel von 3,30 Meter wird der Fährbetrieb nach Oberbillig eingestellt. 8 Meter: In Kesten (Kreis Bernkastel-Wittlich) werden die Hochwassertore geschlossen. Dann werden Spundwände eingezogen, die das Wasser bis zu 10,30 Meter abhalten können. 8,70 Meter: In Zell (Kreis Cochem-Zell) wird die Hochwassermauer überflutet und die Altstadt läuft voll. 9 Meter (Pegel Zeltingen): In Ürzig (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist das Unterdorf überflutet. Bereits ab 8 Meter sind die Bundesstraße (B53) und eine Tankstelle betroffen. 10 Meter: In der Stadt Trier gilt Katastrophensituation. 10,30 Meter (Pegel Zeltingen): In Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich) wird die Altstadt überschwemmt. 10,20 Meter: Erste Straßen in Trier-Zewen werden überschwemmt. 10,33 Meter: Dritthöchstes Hochwasser am 23. Januar 1995 10,56 Meter: Zweithöchstes Hochwasser am 28. Mai 1983 10,60 Meter: Erste Überschwemmungen im Ehranger Hafen in Trier. 10,80 Meter: Erste Straßen in Trier-Pfalzel betroffen. Der Ortskern ist bis zu einem Pegel von 11,80 Meter geschützt. 11,20 Meter: Erste Straßen in Trier-Euren betroffen. 11,28 Meter: Jahrhunderthochwasser am 21. Dezember 1993 11,40 Meter: Der Verteilerkreis Trier-Nord (A602) wird überflutet. 11,50 Meter: In Trier-Nord tritt die Mosel übers Ufer. 11,70 Meter: Der Ortskern von Trier-Quint läuft zu, auch Trier-Mitte/Gartenfeld betroffen. 11,80 Meter: Der Stadtteil Trier-Süd läuft zu.

Anfang der vergangenen Woche Meldehöhe überschritten

Durch die anhaltenden Regenfälle war die Mosel Anfang der vergangenen Woche stark angestiegen. Die sogenannte Meldehöhe von sechs Metern am Pegel Trier wurde schon bald überschritten.