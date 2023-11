Droht diese Woche Hochwasser in der Pfalz?

Wegen des vielen Regens steigt der Wasserstand im Rhein bei Wörth (Kreis Germersheim) am Dienstag auf 6,50 Meter. Damit erreicht erreicht das Wasser die erste Hochwassermarke. Steigt es dann weiter?

Nach Angaben der zuständigen Behörde wird am Pegel Maxau auf der Höhe von Wörth (Kreis Germersheim) am Donnerstag etwas mehr als acht Meter betragen: Der Höchststand. Das bedeute für die gesamte Rheinstrecke von der französischen Grenze bis etwa Speyer, dass der Rhein dort über die Ufer treten könnte. Es sei aber keine zusammenhängende Wohnbebauung betroffen. Dort befänden sich überwiegend Wiesen und Äcker.

Maßnahmen gegen Hochwasser

Laut zuständiger Behörde und den Städten Speyer, Ludwigshafen und Wörth und Germersheim werden Bereitschaftsdienste eingerichtet, die die Hochwasser-Lage beobachten. In Wörth werden derzeit außerdem die Deichscharten eingebaut, heißt alle Öffnungen in den Deichen geschlossen. Straßen müssen aber nach Angaben der angefragten Kommunen nicht gesperrt und auch keine Sandsäcke ausgelegt werden.

Hochwasser: Aktuell kein Anlass zur Sorge

Das Hochwasser der kommenden Tage bewegt sich in einer Größenordnung, wie es alle zwei bis fünf Jahre vorkommen kann. Die Hauptdeiche wird das Wasser dabei nicht überschreiten, teilte die Behörde mit. Und auch für Nebengewässer des Rheins in der Region besteht aktuell noch kein besonderes Risiko. So schlimm wie das Hochwasser Anfang 2018 oder 2021 werde es nicht. "Das aktuelle Hochwasser am Pegel Maxau dürfte etwa einen halben Meter unter dem von 2018 liegen", schreibt die zuständige Behörde.

Hochwasser in Speyer vom 6. Januar 2018 SWR

Trotzdem rät die Behörde, Anwohnerinnen und Anwohner in den kommenden Tagen zu einem "gewissen Gefahrenbewusstsein" - für den Fall einer möglichen Verschärfung der Lage. Man könne zum Bespiel regelmäßig die Hochwassergefahren-Karten des Landes im Internet checken oder sich Warn-Apps wie KATWARN einrichten.

Anwohner sollen Gegenstände vor dem Haus sichern

Außerdem sollten Gegenstände, die sich direkt im möglichen Überschwemmungsbereich befinden wie Holzstapel oder Sitzbänke in den Kleingartenanlagen oder auch parkende Autos und Fahrräder wenn möglich entfernt oder gesichert werden.

Fährbetrieb eingeschränkt

Die Fähren bei Leimersheim und Neuburg sind laut Internetseite wegen des Hochwassers außer Betrieb. Voraussichtlich bis Sonntagnacht. Die Fähre in Altrip fährt zum jetzigen Zeitpunkt noch.

Schifffahrt eingestellt

Wegen des Hochwassers ist die Schifffahrt im betroffenen Abschnitt bereits eingeschränkt. Die Schiffe dürfen beispielsweise nur in der Mitte des Flusses fahren - wegen Schwemmgut, dass sich am Rand befinden könnte. Ab Mittwoch muss die Schifffahrt dann ganz eingestellt werden, bis der Wassertand am Pegel Maxau wieder unter die Sieben-Meter-Marke sinkt. Das wird voraussichtlich im Laufe des Donnerstags passieren.