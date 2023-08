per Mail teilen

Die Erderwärmung sorgt dafür, dass sich Wetterextreme häufen. Darauf müssen sich auch Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz einstellen. In Bad Dürkheim haben sie das nun getan. Das Hochwasserschutz-Projekt am Flüsschen Isenach hat sich Jahre hingezogen, aber nun ist es abgeschlossen. Es soll bei künftigen Unwettern helfen.